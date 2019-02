Al Pacino dans une série sur les chasseurs de nazis

La plateforme de vidéos en streaming Amazon Prime a annoncé vendredi que l'acteur Al Pacino faisait partie de la distribution de sa prochaine série originale, «The Hunt», qui suit un groupe de chasseurs de nazis dans le New York des années 70.

La star américaine signe ainsi l'une de ses rares incursions dans le genre de la série télé, après deux expériences en 1977 et 2003.

Il incarnera dans «The Hunt» Meyer Offerman, «un homme puissant et mystérieux qui dirige un groupe d'autodéfense connu sous le nom de The Hunters», groupe qui a découvert que des centaines de hauts responsables nazis conspirent pour créer un quatrième Reich aux États-Unis et tentent de contrecarrer ces nouveaux plans génocidaires.

Produite par Jordan Peele («Get Out»), «The Hunt» est inspirée par des événements réels.

Aucune date de diffusion n'a été précisée.

La plateforme a également annoncé la mise en production d'une série adaptée du best-seller de Naomi Alderman «The Power». Dans cette dystopie, les femmes développent le pouvoir d'électrocuter les gens à leur guise, ce qui va bousculer la domination masculine.