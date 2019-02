Arrêté pour des crimes commis remontant jusqu’en 1995

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a arrêté un homme de 65 ans de Kingston, en Ontario, pour des crimes commis entre 1995 et 2001.

Michael Wentworth a été arrêté jeudi et accusé dans la foulée des meurtres de Henrietta Knight, Richard Kimball et Stephen St-Denis. Au total, il fait face à neuf chefs d'accusation.

L’homme, aussi connu sous le nom de Michael Verney, est soupçonné par les policiers de la PPO et de Kingston d’avoir commis une entrée par effraction dans une résidence de Kingston, en juin 1995. Ce jour-là, Henrietta Knight, âgée de 92 ans, aurait été battue avant de succomber à ses blessures cinq mois plus tard.

En novembre 1996, Richard Kimball, 30 ans, a disparu et les autorités pensent que c’est aussi Wentworth qui l’aurait assassiné. On le soupçonne aussi d’être à l’origine d’un incendie suspect survenu dans une résidence et au cours duquel Stephen St-Denis, âgé de 47 ans, est décédé.

Wentworth est aussi accusé d’un vol à main armée dans une banque en 1995 ainsi que d’une explosion perpétrée à Toronto, en juillet 2000.

Dans cette affaire, les enquêteurs ont aussi déposé deux accusations d’entrave à la justice et de meurtre au premier degré contre Sandra Carr, 52 ans, de Kingston, en Ontario. Elle a aussi été arrêtée jeudi.

«Ces crimes ont peut-être eu lieu, il y a près d'un quart de siècle, mais tous les crimes de ce type non résolus sont continuellement examinés et des pistes d'enquête explorées jusqu'à ce que toutes les pistes soient épuisées», a déclaré le chef de la police de Kingston, Antje McNeely, lors d'une conférence de presse, selon Global News.