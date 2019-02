BlackBerry reçoit l'aide d'Ottawa pour ses logiciels pour les voitures autonomes

BlackBerry va investir 310,5 millions $ et créer 800 nouveaux emplois d’ici 10 ans pour développer des logiciels et une nouvelle plateforme pour les voitures autonomes et connectées.

Le gouvernement Trudeau a annoncé vendredi qu’il allait injecter 40 millions $ dans ce projet, en pigeant dans le Fonds stratégique pour l’innovation.

C’est la filiale BlackBerry QNX, dont les technologies de sécurité sont déjà déployées dans 120 millions de véhicules en circulation, qui va être appelée à imaginer ces solutions pour le futur.

Les nouvelles technologies de BlackBerry pourraient par exemple concerner le stationnement autonome ou le freinage automatique.

«Si nous voulons que le Canada s’établisse en tant que leader mondial de la nouvelle économie, nous devons aider les Canadiens à prendre les devants», a dit le premier ministre Justin Trudeau, qui participait à l’annonce dans le secteur Kanata, à Ottawa.

«Cet investissement aidera à créer 800 bons emplois pour la classe moyenne, à rendre nos voitures plus sûres et sécuritaires et à veiller à ce que le Canada demeure une plaque tournante mondiale de l’innovation», a ajouté le chef libéral.