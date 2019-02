«C’est l’anarchie totale» dans les rues haïtiennes

Les manifestations violentes des derniers jours à Haïti entrainent la fermeture de la plupart des commerces et des institutions, et «c’est l’anarchie totale» dans les rues, témoigne un journaliste qui travaille à Port-au-Prince.

Si vous êtes en Haïti ou connaissez des gens qui s’y trouvent, n’hésitez pas à nous contacter par la messagerie de notre page Facebook.

Rien n’est ouvert, témoigne Carel Pedre: écoles, banques, supermarchés, les portes sont closes partout.

Et si certains espéraient que le discours télévisé du président Jovenel Moïse calmerait le jeu, ce fut un échec.

«Tout de suite après le discours du président, il y a eu encore des manifestations, les routes sont encore bloquées ce matin, relate M. Pedre. L’opposition politique est en train de lui forcer la main pour qu’il démissionne.»

À LIRE ÉGALEMENT

Une centaine de passagers de Transat coincés à Haïti

«Les manifestants contrôlent le pays»

Le président haïtien sort de son silence après une semaine de violence

Le président a toutefois envoyé des signaux à l’opposition afin d’entamer un dialogue pour sortir de la crise, fait remarquer le journaliste. Et le premier ministre annoncera des mesures dans les prochains jours pour aider la population.

«Est-ce que ça va suffire pour calmer le jeu? Je ne crois pas», tempère toutefois M. Pedre.

Selon lui, c’est la première fois que le pays est paralysé aussi longtemps (neuf jours) par des manifestations du genre. Tout comme le silence du gouvernement, brisé seulement hier soir.

«C’est comme si on vivait dans un pays qui n’est pas gouverné, observe le journaliste. Et on va se dire "si le pays n’est pas gouverné, pourquoi il y a un président en poste?"»

Population fatiguée

Pour sa part, Andrée Gilbert, chef de mission pour Médecins du monde Canada, constate aussi une aggravation de la situation dans les dernières années en Haïti.

«La population est fatiguée, le coût de la vie est de plus en plus cher et la population a décidé de dire "on en a assez"», remarque-t-elle.

Mme Gilbert est responsable d’une équipe de 77 personnes, qui sont présentement en sécurité chez eux. Il est possible de se déplacer le matin et ses équipes réussissent tout de même à faire le tour des hôpitaux qu’ils appuient. Elle affirme que pour le moment, elle n’a pas peur pour sa sécurité ou celle de ses équipes.

«Il n’y a rien eu au niveau des maisons privées», explique-t-elle, mentionnant que dans les manifestations, il y a des casseurs, comme partout dans le monde.

Malgré le discours télévisé d’hier et les nouvelles mesures qui seront annoncées, Andrée Gilbert n’est pas certaine que le président va réussir à juguler la crise.