Commission impayée: l’équipe de Céline dément

L’équipe de Céline Dion a nié les informations comme quoi elle avait refusé de payer une commission sur un contrat de 500 millions de dollars à son agence.

À lire aussi: Céline Dion abandonnée par son agence à cause de commissions impayées

Le magazine Billboard a publié un article le 13 février dernier dans lequel il affirmait avoir obtenu une note interne expliquant qu’ICM Partners poursuivait Céline Dion qui n’aurait pas payé la commission sur le contrat d’un demi-milliard de dollars.

Dans un message publié sur Facebook vendredi, CDA Productions indiquent qu’ils devaient répondre aux «faussetés» alléguées pour «protéger l’intégrité de Mme Dion, qui a été publiquement lésée par ces fausses déclarations».

«CDA confirme que ICM et M. Prinz n’ont pas démissionné. Mme Dion les a limogés par écrit le 7 mai 2018. CDA confirme aussi que Mme Dion ne refuse pas de payer des millions de dollars en commission pour le contrat de tournée», explique-t-on dans un communiqué publié sur Facebook.

Le message inclut également une citation de la chanteuse. «Je suis triste et déçue par ces fausses informations comme quoi je refuserais de payer ICM ou Rob Prinz. Je sais que mon équipe leur a fait plusieurs offres justes et généreuses et nous avons fait beaucoup d’efforts pour tenter de régler les choses.»