Mario Dumont a provoqué tout un débat en publiant sur Twitter, hier, une photo de Montréal sur laquelle on voit une piste cyclable complètement déneigée, boulevard de Maisonneuve Est, alors que le trottoir, lui, est enneigé; une situation qui est selon lui un non-sens.

«Je ne suis pas contre qu’on dégage les pistes cyclables, mais pour moi ce n’est pas du tout une priorité. C’est-à-dire qu’on fait bien les rues, les trottoirs et s’il reste du temps, trois jours après la tempête et que le petit camion est disponible, on va faire les pistes cyclables», a affirmé l’animateur lors de son commentaire dans l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN.

«Ils en mettent du sel! Les cyclistes qui sont des environnementalistes d’habitude, quand vient le temps de mettre du sel sur la piste cyclable, on fait une exception. C’est un entretien impeccable les pistes cyclables!», a-t-il ajouté.

Mario Dumont y voit la preuve que le cyclisme est rendu «une idéologie sans limites».

«Ce que ça me dit, c’est que le vélo est rendu une idéologie forte, puissante. Avant, je disais que c’était un lobby, mais c’est dépassé un lobby.»

«Au mieux, il y aurait peut-être 5000 utilisateurs de vélo, l’hiver, à Montréal. Sur une population de 1,8 million. Des piétons, il doit y en avoir 1,5 million. Tu te rends compte que le cycliste vaut beaucoup plus que le piéton. Ce n’est pas l’égalité des citoyens.»

