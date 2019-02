Il a fait perdre des millions à la mafia

Un importateur de coke, tenu responsable par la mafia de la fermeture de l’une de ses portes d’entrée pour la drogue à l’aéroport de Montréal, a été abattu en pleine rue à Laval, dans ce qui a toutes les allures d’un règlement de comptes.

Un peu avant minuit mercredi, Ray Kanho, 42 ans, a été atteint d’au moins une balle à la tête, alors qu’il était à quelques mètres de son véhicule, à l’angle des rues Potier et d’Édimbourg dans le quartier Vimont.

Selon toute vraisemblance, il aurait tenté de fuir son assaillant avant d’être touché et de s’écrouler. Son décès a été confirmé à l’hôpital quelques heures plus tard.

Kanho avait eu maille à partir avec le clan Rizzuto et particulièrement avec Giuseppe De Vito il y a 14 ans, en raison d’une importation de cocaïne qui avait mal viré.

Saisie historique

Le 22 janvier 2005, l’Agence des services frontaliers du Canada avait découvert 218 kg de drogue, évalués à 27 millions $, cachés dans deux conteneurs à bagages d’un vol en provenance de Port-au-Prince, à Haïti.

Lors de conversations téléphoniques interceptées dans le cadre de l’enquête Colisée de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Kanho avait confié à l’un de ses associés que De Vito le tenait responsable de l’échec de l’opération.

Il aurait menacé de le faire liquider s’il ne payait pas rapidement jusqu’à 1 M$ en « taxes » auprès de l’organisation criminelle.

C’est que, aux yeux du caïd, l’importateur et ses acolytes, Giuseppe Torre et Frank Faustini, avaient « brûlé sa porte d’entrée » à l’aéroport de Montréal en tentant d’amener plus de coke que ce qui avait été autorisé.

Profit personnel

Sans compter que les 98 kg en surplus étaient pour leur profit personnel, un affront pour De Vito, mort empoisonné en prison en 2013. Les dirigeants de la mafia avaient d’ailleurs découvert le pot aux roses sur la une du Journal.

Le trio avait effectué au moins trois autres importations clandestines sous le nez du clan des Siciliens, mais qui étaient connues de De Vito, avant de se faire pincer.

Le résident de Laval aurait finalement « réglé » sa pénalité pour quelques centaines de milliers de dollars, afin de pouvoir continuer à travailler avec eux et de calmer les tensions.

Encore un échec

Presque un an, jour pour jour, après ce fiasco, un autre complot de livraison de cocaïne avec Kanho à sa tête était déjoué par les agents, révèlent des documents judiciaires.

Les 38 kg de drogue avaient été dissimulés dans des contenants métalliques transportant les plateaux de repas d’un avion à destination de Montréal en provenance du Venezuela, cette fois.

Arrêté en novembre 2006, il a été condamné à 14 ans de pénitencier à l’issue de son procès en 2009. Il était libre comme l’air depuis décembre 2017.

Un mois avant son arrestation, la GRC avait « volé » plus de 2,8 M$ en liquide dans la maison de ses parents pour faire avancer l’enquête Colisée. Cet argent appartenait majoritairement à son associé Torre et à Francesco Del Balso, l’un des lieutenants de la famille Rizzuto.

D’après nos sources, Ray Kanho était toujours actif dans le milieu interlope.

Cet attentat survient quelques jours seulement après le meurtre d’un autre trafiquant de stupéfiants lié au crime organisé. Eliott Blanchard, 35 ans, a été abattu dans des circonstances similaires tôt lundi matin, dans un stationnement public de la rue Havre-des-îles, toujours à Laval.

Il avait été arrêté en 2013 dans une autre saisie record de stupéfiants ; cette fois, c’était l’équivalent de deux millions de comprimés de métamphétamine.

Ce sont les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui doivent maintenant faire la lumière sur ces affaires qui ne seraient pas liées.