La réforme de maternelles 4 ans est «mal engagée», critique Véronique Hivon

Le projet caquiste d'implanter des maternelles 4 ans partout au Québec ne vise pas juste, selon la porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation, Véronique Hivon. Elle accuse d'ailleurs le gouvernement Legault d'agir «dans la précipitation, sans planification».

«C’est une réforme, selon moi, qui est mal engagée puisque les urgences et les besoins du réseau sont ailleurs. Il faut plus de spécialistes, combler la pénurie et avoir des nouvelles écoles pour les enfants qui sont déjà là. Quand on met l’argent là, on ne le met pas ailleurs», a critiqué la députée de Joliette en entrevue à l'émission Dutrizac de 6 à 9 sur QUB radio.

Le projet, qui coûtera 400 à 700 M$ par année en 2023, a notamment pour but d'assurer un dépistage précoce et un meilleur encadrement pour les enfants en difficultés selon la CAQ. Cette orientation est incohérente avec de récentes prises de positions du parti, dit Mme Hivon.

«Avec (le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux) M. Carmant, qui a déposé son projet de dépistage précoce chez les tout-petits, il dit lui-même qu’il faut intervenir bien avant 4 ans pour s’asurer qu’on dépiste le plus tot possible. Pourquoi pas aussi valoriser les centres de la petite enfance qui interviennent bien avant 4 ans?», demande-t-elle.

Premier ministre méprisant

François Legault mentionnait jeudi que les maternelles 4 ans offriraient un meilleur service que les «techniciens de garde» des CPE et garderies.

D'après Mme Hivon, le premier ministre ferait preuve de mépris à l'égard des éducatrices, qui sont «quand même formées 3 ans spécifiquement en petite enfance».

Écoutez l'entrevue complète de Véronique Hivon à Dutrizac de 6 à 9 ci-dessous.