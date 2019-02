La possible évacuation par hélicoptère de touristes québécois bloqués en Haïti est «la solution la plus sécuritaire dans les circonstances» selon Régine Laurent.

«Imaginez-vous que des manifestants qui n’ont plus rien à perdre voient arriver un ou deux magnifiques autobus pleins de touristes. C’est dangereux», a-t-elle fait savoir à «La Joute».

«Héliporter c’est la seule solution. Et je leur souhaite que ça se fasse rapidement. J’ai su qu’il y a des gens qui sont partis avec des médicaments pour une semaine seulement. Tout commence à manquer.»

Caroline St-Hilaire croit que le Canada devrait pouvoir porter assistance à tous les Canadiens bloqués sur l’île et pas seulement aux personnes coincées à l’hôtel Royal Decameron.

«Avec la fermeture de l’ambassade, ces personnes n’ont plus de point de repère. Maintenant on va voir si le Canada décide de rapatrier tout le monde ou si on les garde quand même sur le terrain», a-t-elle dit.

«Il y a beaucoup de misère et habituellement le Canada est là en soutien. Est-ce que le Canada ne pourrait pas faire des efforts pour accompagner ces citoyens-là.»