Le coût des cours de natation pourrait doubler à Saguenay

À Saguenay, les citoyens qui ont l'habitude de s'inscrire à des cours de natation pour adultes offerts par la ville pourraient voir le coût de leur inscription exploser lors de la prochaine session.

Des femmes inscrites depuis plusieurs années à des cours d'aquaforme ont eu toute une surprise en début de semaine lorsqu'elles ont consulté la plateforme d'inscription de la ville en prévision de leur prochaine session d'activités.

«L’une des membres de notre groupe nous a dit lundi soir à notre cours qu'elle avait vu que la prochaine session de huit semaines allait coûter 117$ au lieu de 48$ comme c'est le cas actuellement, a indiqué une citoyenne qui préfère garder l'anonymat. Je me suis empressée d'aller voir en rentrant chez moi et j'ai constaté la même chose. Mais deux jours plus tard, ces informations n'étaient plus disponibles sur le site.»

La Ville de Saguenay a confirmé à TVA Nouvelles que ce chiffre, qu'elle refuse de confirmer, n'aurait jamais dû se retrouver sur la plateforme.