«Les manifestants contrôlent le pays»

Le président haïtien Jovenel Moïse «ne contrôle absolument rien» et le pays en crise est désormais dans les mains de bandits et des manifestants dans les rues.

C’est le triste constat que fait vendredi le directeur de la radio haïtienne de Montréal, Jean Ernest Pierre, devant la violence qui règne dans les rues de la capitale Port-au-Prince.

Depuis maintenant neuf jours, Haïti est aux prises avec des manifestations si violentes que le pays est carrément «fermé». Derrière les scènes de désolations se trouve un mécontentement généralisé envers le président Jovenel Moïse, qui selon M. Pierre, a échoué à livrer les résultats de ses ambitieuses promesses.

«Le président Jovenel Moïse a fait des annonces et les gens étaient en droit de s’attendre à des résultats. Les résultats ne sont pas venus alors les gens manifestent», explique-t-il.

L’homme politique avait notamment promis une électrification complète et en tout temps du pays, plus de nourriture dans les assiettes et d’argent dans le portefeuille des Haïtiens. «Tout ça n’est pas venu», mentionne M. Pierre.

Le président s’est adressé pour la première fois à ses citoyens, jeudi, sans pour autant parvenir à rassurer les habitants de la perle des Antilles, selon M. Pierre. Il a en outre refusé de démissionner.

«Ce sont les bandits qui dirigent. Jovenel ne contrôle absolument rien. Il y a une petite armée, la police fait de son mieux, mais ce sont les manifestants qui contrôlent le pays», évoque-t-il en souhait la démission du président.

Au moins sept personnes ont été tuées dans ces contestations depuis le 7 février. Les débordements ont causé d’importants dégâts matériels principalement à Port-au-Prince.

Triste carte postale

Une centaine de Québécois sont toujours coincés en Haïti, dont plusieurs se trouvent au complexe hôtelier Royal Decameron (l’ancien Club Med).

Au-delà de crise politique et humaine qui touche le pays, la mauvaise image laissée par les manifestations «attriste profondément» Jean Ernest Pierre.

«J’ai vu, dans les années 80, lorsqu’on a retiré Haïti de la liste des destinations favorites des Québécois. Ça a pris près de 25 ans avant le retour d’Haïti sur cette liste-là, se remémore-t-il. Aujourd’hui, malheureusement, c’est un retour au point de départ. Je ne sais même pas à partir de quel moment les Canadiens vont pouvoir retourner en Haïti en toute sécurité. C’est malheureux de le dire, mais c’est la réalité.»

Ottawa a pris la décision de fermer temporairement son ambassade à Port-au-Prince en raison des contestations. Affaires mondiales Canada demande à tous les Canadiens d’éviter de se rendre en Haïti.

