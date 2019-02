Les réactions d’opposition à la généralisation des classes de maternelle 4 ans irritent nos analystes de «La Joute».

«Au Québec, il ne faut pas toucher aux CPE. Le gouvernement a dit que tout le monde aura le choix. Mais au Québec dès que tu veux faire autre chose que des CPE... C’est un lobby tellement puissant. Les commissions scolaires s’ajoutent à tout ça», fait savoir Caroline St-Hilaire.

«On est fou au Québec de dire qu’on ne veut même pas l’essayer. On ne veut même pas ouvrir la porte parce qu’on aime mieux les CPE. On a voté pour du changement, mais on ne veut pas trop que ça change.»

Une constatation partagée par Régine Laurent

«Je comprends le rôle de l’opposition. J’ai envie que les oppositions se mettent en mode solution en aidant le gouvernement, ça répondrait plus aux attentes de la population», a-t-elle dit.

«Tout le monde a l’air de penser que les maternelles 4 ans il n’y en a pas. Il existe maintenant des maternelles 4 ans dans des milieux défavorisés et les conclusions nous disent que c’est une bonne chose.»