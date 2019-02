Retrouvailles au Centre Bell pour Marie-Mai

C’était soir de retrouvailles pour Marie-Mai, vendredi. Après avoir dévoilé son sixième album, «Elle et moi», en novembre dernier, la chanteuse lançait sa tournée du même titre dans un Centre Bell qui n’affichait pas complet, mais qui fut tout de même généreux.

Marie-Mai avait encore mis toute la gomme pour cette 14e prestation dans l’amphithéâtre qui est devenu au fil des ans comme une deuxième maison pour elle.

Elle était entourée, sur scène, de quatre musiciens, de huit danseurs, de jets de fumée toujours prompts à cracher leurs effets aux moments les plus vifs ou dramatiques des mélodies, et de projecteurs diffuseurs d’aveuglants et tremblotants rayons de lumière.

L’écran géant derrière, séparé en trois cases, renvoyait la plupart du temps le visage en gros plan ou des prises de vue plein pied de la vedette, ou plus rarement, de colorées images animées.

Ironiquement, c’est ce qu’on retient de ce nouveau spectacle de Marie-Mai, dont elle assume la direction artistique et la co-mise en scène : l’omniprésence de la principale intéressée.

Même si son matériel est très intéressant, on aurait aimé que celle qui a presque atteint le statut d’icône pop au Québec en plus de 15 ans de carrière s’éloigne un brin de son propre nombril, plonge dans d’autres univers, convie des invités inattendus à se produire avec elle, propose des numéros spéciaux. Même Koriass, qui entonne avec elle la chanson-titre de son plus récent disque, ne s’est pas joint à elle pour interpréter ladite pièce.

Vendredi, il n’y a pas vraiment eu de messages sociaux, de prise de position pertinente ou de grandes surprises. On ne voyait que Marie-Mai.

Rictus agressif

Ceci dit, son public, loyal, avait hâte de la retrouver, sa Marie-Mai. Une enthousiaste ovation agrémentée de mouvements de bâtonnets lumineux a donné le coup d’envoi au concert, amorcé avec «Empire», la première carte de visite de l’album «Elle et moi», qui a résonné dans nos radios tout l’été.

Un coup d’œil rapide dans les gradins, vendredi, permettait de constater que, même si Marie-Mai est maintenant mi-trentenaire et jeune maman, les fillettes exaltées et les mères aux sourires attendris constituent toujours le fondement de son bassin de fidèles.

Dans un costume de super-héroïne, l’artiste a poursuivi avec «Je décolle», autre populaire morceau de son dernier opus, qu’elle a terminé dans un sourire qu’on devinait sur le point de casser et de culminer dans un torrent de larmes.

«Ce soir... je décolle!» a hurlé une Marie-Mai visiblement émue.

«Avec vous, à travers vos yeux. Il n’y a rien de plus beau, de plus fort que ça», a-t-elle ajouté en pointant ses spectateurs, avant de déclamer une diatribe contre l’abus de pouvoir, plus ou moins à-propos dans le contexte, mais qui servait d’introduction à «Assoiffés de pouvoir».

D’ailleurs, Marie-Mai a eu à quelques reprises le rictus agressif pendant son tour de chant, comme si elle crachait autant de hargne que de plaisir dans son micro. Le virulent «Personne ne gagne contre moi» qu’elle a balancé à la fin d’une lente «Garde tes larmes» était on ne peut plus évocateur à cet égard.

Au lieu de cette impression qu’elle donnait parfois de vouloir régler des comptes, on aurait voulu voir plus souvent l’air tendre que Marie-Mai affichait en écoutant les gens chanter les premiers mots de «Différents».

Car la jeune femme avait pris soin de glisser quelques-uns de ses anciens tubes à travers le programme principal d’«Elle et moi». L’assistance a donc pu se régaler, entre autres, de «Mentir», «Encore une nuit», «Qui prendra ma place» et «Je cours».