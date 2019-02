Une jungle se cache au coeur de ce tout inclus du Mexique

En entrant dans la pyramide principale du Paradisus Cancún, les vacanciers n’en croiront pas leurs yeux: des plantes tropicales tombent des balcons sur des dizaines de mètres, donnant l’impression d’être en plein cœur de la jungle mexicaine. Dépaysement - et humidité - assurés!

En fait, cette belle végétation se retrouve dans les cinq pyramides de verre, interconnectées, du complexe.

La plus spectaculaire et la plus luxuriante est bien celle de la pyramide principale, la plus haute. En plus des plantes-lianes qui tombent des balcons par centaines, le centre de la pyramide est un magnifique jardin d’inspiration japonaise, avec palmiers et petits étangs débordant de carpes koïs colorées. L’espace baigne dans une lumière naturelle grâce au plafond de verre.

La pyramide accueillant le spa, mais également celle du Royal Service, la section exclusive et VIP du complexe, jouissent également d’une végétation abondante. Qu’on se le dise, les employés responsables d’arroser les plantes doivent le faire à temps plein!

Construit en 1989 sous le nom du Gran Melia Cancún, le Paradisus Cancún a adopté son nouveau nom en 2012. Depuis, il surfe sur une belle réputation de tout inclus cinq étoiles, pour une clientèle en tout genre: familles, couples ou amateurs de grande gastronomie.