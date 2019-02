Victoire pour les citoyens de Saint-Adolphe-d'Howard contre Hydro-Québec

Après six années de combat contre un projet d'Hydro-Québec, les citoyens de Saint-Adolphe-d'Howard ont obtenu une victoire vendredi.

Ils se battaient pour la protection de leur paysage menacé par la nouvelle ligne à haute tension, Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur.

Le ministère de l'Environnement dépose une ordonnance à l'égard de la société d'État concernant le chantier.

«Ça fait essentiellement une dizaine d'années qu'Hydro-Québec n'avait pas été visée par une démarche judiciaire de cette nature-là», précise le ministre de l’Environnement Benoît Charrette.

«La société d'État doit cesser les rejets de sédiments dans les milieux humides et hydriques susceptibles d'être affectés par le projet. Elle doit aussi implanter dès maintenant, sur tout le territoire couvert par le chantier, les mesures de contrôle de sédiments appropriées», a affirmé le ministre.

Dès le 1er décembre, et ce, durant trois ans, la société devra remettre un rapport de suivi annuel sur la végétalisation.

«Notre but, finalement, c'était aussi qu'Hydro-Québec ne quitte pas le chantier, en laissant tout ça en plan. Aujourd'hui, il y a une attache de trois ans. Ils sont obligés de faire le suivi, et nous autres, on va s'assurer, en tant qu'assurance-qualité, qu'ils vont faire le suivi», déclare Georges Bégin, un citoyen.

La société d'État a réagi par voie de communiqué où elle confirme avoir pris connaissance de l’ordonnance.

«Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a mis en place des mesures exceptionnelles pour contrôler la sédimentation. Nous allons continuer à déployer des efforts afin de répondre aux exigences du ministre. D’ailleurs, parmi les actions qui nous sont demandées dans cette ordonnance, plusieurs ont déjà été déployées», explique-t-on.

Les citoyens nous assurent que d'autres actions pourraient être déposées contre la société d'État, et le ministère de l'Environnement mène une enquête qui pourrait mener à une poursuite pénale.