Assurances automobile: la technologie responsable de la hausse des coûts

Si les carambolages se sont multipliés au cours des dernières semaines en raison des conditions difficiles, il en faudrait qu’il y a en ait beaucoup plus pour voir les primes d’assurance des automobilistes augmenter.

Selon le courtier en assurances Louis Cyr, les assureurs ne prévoient pas augmenter les primes ou ajuster les tarifications en raison de quelques carambolages.

«On semble avoir des conditions routières difficiles, la glace a pris beaucoup. Mais de là à dire que les assureurs vont bouger la tarification à cause de ça, ça serait gros comme affirmation. [...] Voir quelques centaines, voire quelques milliers de véhicules sur quelques millions, ça ne viendrait pas bouger la tarification», assure-t-il.

Il note toutefois qu’il y a actuellement une tendance à la hausse des tarifs d’assurances automobile.

«Depuis un an et demi, presque deux ans, ça se voit dans les renouvellements d’assurance, de 10 à 15% par année.»

La raison de cette tendance à la hausse s’explique en raison des réclamations plus élevées lors de petites collisions.

Caméra de recul, écran dans les véhicules, capteurs dans le véhicule coutent plus chers à remplacer, mais doivent l’être, même après un accident mineur.

Ainsi, une petite collision coûte beaucoup plus cher que par le passé.

«En ce moment les coûts augmentent et la technologie n’est pas assez performante pour empêcher les carambolages, collision, les impacts avec les poteaux... On est entre-deux. La technologie est déjà là, mais l’efficacité de ces systèmes-là n’y est pas encore» détaille-t-il.

Par ailleurs, les automobilistes qui circulent à bord d’un véhicule bien équipé peuvent ressentir un sentiment de fausse sécurité, en raison de la technologie.

«Les véhicules à traction intégrale en hiver nous donnent l’impression d’être en été. Quand c’est le temps de freiner, ces systèmes-là ne peuvent pas empêcher le glissement du véhicule. On a un deuxième phénomène : nos autoroutes sont devenues de très grands stationnements, et la patience des automobilistes est de plus en plus affectée. On a de l’impolitesse et de la vitesse excessive. [...] Bien sûr, tout ça a des conséquences», conclut le spécialiste.

***Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus. ***