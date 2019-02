Chrissy Metz: le rôle de la dernière chance

Arrivée sur la scène hollywoodienne après des années de galère, Chrissy Metz a gagné le cœur des téléspectateurs grâce à son interprétation touchante de Kate dans la série «This is Us» («Notre vie»). Séduit par l’authenticité et le franc-parler de cette nouvelle venue, le public en redemande. Serait-elle celle qu’Hollywood attendait?

Chrissy Metz n’avait que 0,81$ dans son compte en banque quand elle a décroché le rôle de Kate en 2015.

«Je me souviens de m’être accrochée à quelque chose que je ne pouvais pas encore voir, mais dont je sentais malgré tout la présence», a-t-elle écrit dans les pages du magazine «Glamour».

Débarquée à Los Angeles en 2005 avec des rêves plein la tête, la jeune femme a vite compris que le chemin vers la gloire serait semé d’embûches. Condamnée à œuvrer comme agente de spectacles pendant neuf ans, elle envisageait de rentrer dans sa Floride natale quand la chance lui a enfin souri.

Une nouvelle vie

Le créateur de «Notre vie», Dan Fogelman, s’est inspiré du parcours de sa propre sœur pour élaborer le personnage de Kate. Cette trentenaire complexée par sa silhouette et prête à tout pour larguer ses kilos en trop a immédiatement séduit celle qui allait l’interpréter.

«C’est une femme vraie qui peine à s’en sortir, et j’ai tout de suite pensé: “Oh mon Dieu, je suis Kate!”», a raconté Chrissy au «Hollywood Reporter».

Le succès fulgurant qu’a connu la série a permis à l’actrice, autrefois condamnée à se nourrir de nouilles instantanées et à dormir sur le sofa d’une amie, de mener la vie dont elle avait toujours rêvé.

«Décrocher le rôle de Kate a changé ma vie, a-t-elle mentionné dans "Glamour". Avant, je n’avais pas d’argent pour acheter à manger, et on m’invite aujourd’hui à des soupers où tout est gratuit: c’est fou!»

La vedette de 38 ans n’a toutefois pas oublié la jeune femme complexée et peinant à joindre les deux bouts qu’elle a longtemps été.

«Il m’arrive encore de pleurer en me rendant sur le plateau. Quelque chose se produit quand on est reconnaissant: on continue de récolter des bienfaits. J’ai l’intention de toujours me montrer reconnaissante.»

Des complexes qui viennent de loin

Chrissy Metz l’admet d’emblée: elle a longtemps cherché le réconfort dans la nourriture. «Ma famille et moi en avons manqué pendant si longtemps que, quand il y avait quelque chose sur la table, j’avais l’impression de devoir le manger avant qu’il ne disparaisse. La nourriture était ma seule joie», écrit-elle dans «This Is Me: Loving the Person You Are Today», un livre de croissance personnelle publié en 2018.

Intimidée pour ses rondeurs tout au long de son enfance et de son adolescence passées à Gainesville, en Floride, Chrissy avait tout juste 11 ans quand elle a assisté à sa première réunion de Weight Watchers.

«Mon corps semblait offenser mon beau-père, mentionne-t-elle dans son livre. Il ne pouvait s’empêcher de me regarder, surtout quand je mangeais. Il blaguait en disant vouloir mettre un cadenas sur le frigo.»

Leurs relations ont été très houleuses, au point où il levait la main sur elle. Heureusement, ils sont aujourd’hui réconciliés.

«Nous avons une relation proche. Je l’aime et je tiens à lui», souligne-t-elle dans son livre.

Complexée par le regard des autres, la jeune femme a entrepris de nombreux régimes au fil des ans, comme elle l’a confié au magazine «Marie Claire».

«Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai essayé de maigrir. Mais si j’avais réussi, je n’aurais pas décroché le rôle de Kate...»

Bien dans sa peau

L’actrice a trouvé en Kate un alter ego aux prises avec des problèmes semblables aux siens.

«Les gens qui n’ont jamais été en surpoids ne comprennent pas tout ce que ça implique, a-t-elle déploré dans "Glamour". Ils pensent qu’on s’installe dans un coin et qu’on ne fait que manger. Attaquons-nous aux vrais enjeux parce que la nourriture est le symptôme, elle n’est pas le problème. Tout le monde cherche à remplir un vide avec quelque chose.»

Alors que la chance lui sourit enfin, la dame est de mieux en mieux dans sa peau et entend prouver qu’elle peut faire sa marque à Hollywood en restant elle-même. Passer de l’ombre à la lumière lui a donné la force de croire en sa bonne étoile, comme elle le mentionne dans son bouquin.

«Je croyais que le succès et la chance ne m’étaient pas destinés, alors que je les portais en moi pendant tout ce temps. Chaque petit geste que j’ai posé pour apprendre à m’aimer m’a menée à aujourd’hui. Vous êtes faits sur mesure pour vos rêves et vous ferez bouger les choses à partir du moment où vous cesserez d’attendre qu’elles bougent d’elles-mêmes.»

Un conseil que la vedette de «Notre vie» a suivi à la lettre.

Une chanteuse à voix

Les adeptes de la série «Notre vie» ont pu constater l’étendue des talents de Chrissy, qui a poussé la chansonnette lors d’une scène touchante de la première saison. A-t-elle déjà songé à faire carrière comme chanteuse?

«À l’image de Kate, je n’ai jamais vraiment été encouragée à chanter, mais j’ai toujours voulu le faire. C’est comme si mes rêves étaient devenus réalité. Je pense que la musique est un art magnifique: c’est si apaisant!» a mentionné l’actrice en 2017 lors de son passage à une conférence organisée par le magazine «Variety».

C’est d’ailleurs en interprétant un succès de Christina Aguilera, «Beautiful», lors d’une audition où elle accompagnait sa demi-sœur, qu’elle a été repérée par une productrice.

L’amour lui sourit

Après avoir rompu avec le caméraman Josh Stancil, qu’elle avait connu sur le plateau de tournage de «Notre vie», l’actrice s’est amourachée d’un jeune compositeur nommé Hal Rosenfeld. Si l’on en croit une source qui s’est confiée au magazine «Us Weekly», le jeune homme de 25 ans serait très épris de la star, qui est de 13 ans son aînée.

«Il l’adore et elle le lui rend bien. C’est vraiment une bonne personne et les proches de Chrissy l’aiment beaucoup.»

Les tourtereaux se sont même affichés ensemble sur Instagram le 30 janvier. Voilà qui augure bien!

Bientôt au cinéma

Chrissy Metz sera bientôt sur nos écrans, puisqu’elle a décroché un rôle dans le film «Breakthrough», une comédie dramatique inspirée d’une histoire vraie qui prendra l’affiche en avril.

L’actrice y campe Joyce Smith, la mère d’un adolescent miraculeusement revenu à la vie après un arrêt cardiaque de 45 minutes survenu à la suite d’une noyade. Elle donnera notamment la réplique à Josh Lucas et à Topher Grace.

«Les gens sont encore surpris qu’une femme en chair passe à la télévision, a-t-elle affirmé dans "Glamour". Il y a pourtant des tas d’autres choses dont on peut parler.»

Il ne reste plus qu’à entamer la discussion.