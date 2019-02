Corbeil et Maranda : drôles à en mourir!

Même si la mort fait partie du cycle normal de la vie, elle est encore un sujet tabou pour plusieurs. Mais pas pour les humoristes Jean-Marie Corbeil et François Maranda! À l’émission «La mort nous va si bien», ils démystifient avec humour et légèreté ce passage obligé.

Jean-Marie et François, comment vous êtes-vous retrouvés à animer une émission qui traite de la mort?

Jean-Marie : Une maison de production nous a contactés parce que la Coopérative funéraire du Grand Montréal désirait produire une émission traitant des différentes facettes de la mort. Afin de rendre le sujet plus léger et accessible à tous, elle souhaitait que les entrevues avec les thanatologues, les historiens, les anthropologues et les spécialistes du deuil soient accompagnées de capsules humoristiques.

François : Tous les êtres humains meurent un jour; c’est une certitude! Alors, pourquoi la mort reste-t-elle un sujet inconfortable, voire tabou? Moi, je pense qu’il y a moyen d’en parler avec une touche d’humour. Mais attention: on ne rit pas de la mort, on rit plutôt de nos différentes réactions face à la mort! Tous les intervenants le disent: l’humour aide les gens en deuil à traverser cette épreuve.

Quels sujets abordez-vous dans «La mort nous va si bien»?

F : Les faits inédits, les histoires et les rites entourant la mort, entre autres. Et pas besoin d’aller jusqu’aux pyramides d’Égypte! À une époque pas si lointaine, au Québec, les défunts étaient exposés non pas dans un salon funéraire, mais dans les maisons, bien souvent directement sur la table de la salle à manger !

J-M : On présente des numéros de «stand-up» et des sketchs pour introduire les différentes thématiques abordées dans l’émission. On joue un motard qui se présente à un rendez-vous pour ses préarrangements, par exemple, ou encore un homme un tantinet pompette qui rend hommage à un proche avec un peu trop d’enthousiasme lors des funérailles. On a aussi interprété deux frères au chevet de leur père, un sketch à la fois drôle et touchant.

F : Les seules facettes de la mort auxquelles on n’a pas touché, ce sont les défunts et les familles en deuil. Jean- Marie et moi, on ne désirait pas aller dans cette direction-là, par respect pour les gens qui traversent cette épreuve.

En terminant, lors de ce tournage, vous avez certainement parlé de votre propre mort...

F : Bien sûr! Moi, ce qui me fascine, c’est la nouvelle tendance des «funérailles flex»: la cérémonie d’hommage se déroule dans un endroit significatif pour la personne décédée.

J-M : François et moi, on aimerait être exposés dans une salle de spectacle. Idéalement sur scène, parce qu’en tant qu’humoristes c’est là qu’on se sent le mieux!

«La mort nous va si bien», le jeudi, à 15 h, à TVA. Le duo Corbeil et Maranda poursuit sa tournée avec le spectacle «Naïfs».