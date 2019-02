Des médecins qui commettent l’irréparable

En juillet dernier, un jeune père de famille urgentologue de Terrebonne s’est enlevé la vie. Le décès de Maxime Carbonneau Girouard, 33 ans, a plongé plusieurs de ses collègues dans un profond émoi. Il est l’un des derniers d’une série de 12 suicides survenus en trois ans dans la profession médicale, une série noire qui inquiète dans le milieu.

Si le débat sur le salaire des médecins québécois a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois, on ne peut en dire autant de la problématique du suicide qui touche ces mêmes médecins.

«C’est un sujet tabou au sein du milieu médical. C’est presque une honte», dit un médecin dont la collègue s’est enlevé la vie en avril dernier, à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska­­­ de Victoriaville.

Les chiffres donnent raison à ce professionnel de la santé. Entre 1992 et 2009, une étude avait permis de dénombrer 36 suicides de médecins au Québec, soit une moyenne d’environ deux par année.

Ça se dégrade

Mais c’est devenu pire. Entre 2016 et 2018, le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) en a dénombré une douzaine (six en 2016, deux en 2017 et quatre l’an dernier). Sans compter que certains décès ont pu passer sous le radar puisqu’ils ne font pas l’objet d’une recension officielle.

Au cours des six derniers mois, notre Bureau d’enquête s’est penché sur le phénomène en s’intéressant aux cas de sept médecins qui se sont enlevé la vie depuis 2014.

Nous avons consulté les rapports de coroner et nous avons pu nous entretenir avec des proches de ces médecins.

Pour certains, la douleur était encore trop vive pour s’ouvrir sur le sujet. D’autres ont souhaité s’exprimer dans l’espoir d’éviter d’autres drames.

«Elle voulait que son cri de détresse soit entendu», dit de sa collègue le médecin de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, qui a demandé à conserver l’anonymat par respect pour ses proches.

La réorganisation du réseau qui avait augmenté sa tâche de façon importante la frustrait au plus haut point.

«Elle s’est mise à augmenter sa productivité, à couper sur ses vacances, à venir le samedi», poursuit-il.

Puis, un matin, elle ne s’est pas présentée au travail. On l’a retrouvée morte chez elle.

Stress intense

Les problèmes familiaux, l’impact des enquêtes professionnelles, les erreurs médicales et les troubles de santé mentale sont d’autres facteurs qui peuvent mener au suicide des médecins, selon l’une des rares études sur le sujet faites au Québec. Selon plusieurs témoignages, les médecins vivaient également d’importants stress liés à leur travail.

De plus, ils sont souvent réticents à consulter pour eux-mêmes, surtout lorsqu’il s’agit de problèmes de santé mentale.

«Il y en a qui ne veulent pas que la situation soit connue pour ne pas nuire à leur travail», dit la Dre Sandra Roman, l’un des deux coauteurs de l’étude.

Selon une étude menée par le Dr Pierre Gagné, 70% des médecins qui se sont suicidés avaient eu des troubles de l’humeur majeurs, surtout des symptômes dépressifs.

- Le Bureau du coroner tient des statistiques sur les décès des policiers, des pompiers et des agents de sécurité, mais n’en tient pas concernant les médecins.

Note à nos lecteurs

La hausse des suicides chez les médecins est un phénomène de société qui doit être rendu public, mais le traitement d’une telle question nécessite du doigté et une grande prudence.

C’est pourquoi :

- Nous avons pris bien soin de respecter l’esprit des lignes directrices destinées aux médias de l’Association canadienne pour la prévention du suicide.

- Nous avons décidé de ne pas publier de détails sur les méthodes utilisées, bien qu’elles se trouvent dans les rapports des coroners, qui sont publics.

- Nous avons aussi décidé de pixeliser les visages sur les photos.

- Nous avons conservé l’anonymat des médecins lorsque les familles nous l’ont demandé, ou lorsque celles-ci ont été impossibles à contacter. Nous avons été très prudents dans les raisons données pour tenter d’expliquer le geste.

Si vous avez besoin d’aide:

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info ou 1-866-APPELLE (277-3553)

Programme d’aide aux médecins du Québec

1-800-387-4166 ou 514-397-08888