Des récits pour éviter d’autres drames

Pour mieux comprendre ce qui peut amener des médecins à commettre l’irréparable, notre Bureau d’enquête a épluché sept cas de décès par suicide survenus au cours des cinq dernières années. Au fil des entrevues, les proches des médecins qui se sont suicidés ont tous souhaité que ces récits permettent d’éviter d’autres décès.

Triste fin pour un jeune père

Facebook

Maxime Carbonneau Girouard, 33 ans

21 juillet 2018

Hôpital Pierre-Le Gardeur, Terrebonne

Le travail d’urgentologue de Maxime Carbonneau Girouard l’amenait à côtoyer quotidiennement la souffrance. Il n’aura toutefois pas pu surmonter la sienne. En juillet dernier, il s’est enlevé la vie, dans l’incompréhension la plus totale de ses collègues et de ses proches.

Son ex-conjointe l’a peu côtoyé durant l’année avant son décès, mais elle indique qu’il avait changé de comportement. Dans les mois précédents, il avait également fait face à une inspection professionnelle du Collège des médecins.

«Il était passé devant le Collège en septembre 2017 et ç’a sûrement été le plus gros stress de sa carrière de médecin», dit-elle dans une courte entrevue à notre Bureau d’enquête.

Cela pourrait expliquer en partie son changement de comportement. Mais pour son ex-conjointe, il y a eu d’autres facteurs qui l’ont mené à son décès. Le père de deux jeunes enfants n’était pas quelqu’un qui s’ouvrait facilement.

Dans les derniers mois, il s’était confié davantage à sa mère. Cette dernière a d’ailleurs été profondément bouleversée par son départ.

Même s’il reste des zones d’ombre sur ce qui a mené à son geste fatidique (le rapport du coroner n’a pas encore été rendu public), le geste posé par Maxime Carbonneau Girouard aura été un important réveil pour ses collègues sur la détresse vécue par les professionnels de première ligne.

Séparation difficile

Un médecin de Lévis, 43 ans

30 juin 2016

Hôtel-Dieu de Lévis

Le rapport du coroner concernant la mort du chirurgien dentiste qui exerçait à l’hôpital de Lévis insiste sur le fait que celui-ci vivait difficilement une rupture amoureuse.

Selon le coroner, il était un homme très fier et ne voulait même pas parler de la rupture à ses propres parents.

Après une rencontre de thérapie de couple où il a compris que c’était terminé pour de bon, il a quitté précipitamment les lieux.

Le médecin a été retrouvé sans vie dans son chalet à Saint-Ferréol-les-Neiges, en banlieue de Québec.

Dans ce cas comme dans d’autres, le coroner explique que ce dernier avait «les connaissances et les qualifications» ainsi que «l’opportunité de se procurer les articles nécessaires pour mettre son plan à exécution».

Sa famille n’a pas souhaité accorder d’entrevue dans le cadre de ce reportage. Nous avons donc conservé son anonymat.

Stress et dépression

Dr Hugues Germain, 60 ans

19 septembre 2014

Hôpital Jean-Talon, Montréal

Le chef du département d’anesthésie de l’Hôpital Jean-Talon avait montré des signes de dépression à ses proches.

La veille de son décès, son gendre l’avait même contacté pour s’assurer que tout allait bien.

Le matin du 19 septembre, le Dr Hugues Germain a utilisé des moyens avec lesquels les médecins sont familiers pour mettre fin à ses jours.

La suite des événements est plutôt nébuleuse... et troublante.

D’après le rapport du coroner, une amie de Hugues Germain, qui se trouvait dans son appartement, a alors quitté les lieux en se disant qu’elle ne pouvait plus rien pour lui et que c’était son souhait de se donner la mort.

L’amie en question est allée prendre une douche et s’est préparée à aller travailler.

Elle a ensuite attendu que l’hôpital l’appelle pour l’avertir de l’absence du Dr Germain, avant de finalement appeler les secours.

Une enquête policière a d’ailleurs eu lieu, mais des accusations n’ont jamais été déposées.

Selon la coroner Catherine Rudel-Tessier, Hugues Germain était connu comme quelqu’un de très stressé. L’autopsie a permis de déterminer la cause exacte de la mort.

Contactée pour ce reportage, la famille a tenu à exprimer l’importance de rendre publique son histoire.

Il pensait pourtant à la retraite

Facebook

Benoît Cinq-Mars, 52 ans

27 mai 2017

Hôpital du Saint-Sacrement, Québec

Malgré ses 52 ans à peine, le Dr Benoît Cinq-Mars songeait déjà à la retraite. Il avait annoncé son départ de l’hôpital où il travaillait en ophtalmologie. Il planifiait un voyage en Italie avec sa conjointe des 36 dernières années.

La veille de son décès, il avait opéré comme d’habitude. Il avait aussi rencontré ses collègues durant une heure. Or, derrière ce beau tableau se cachait une profonde détresse dont il n’avait jamais parlé.

«Ça m’a complètement prise par surprise», confie Josée Villeneuve, qui a été sa femme 26 ans après 10 ans ensemble. Dans une lettre laissée à ses proches, Benoît Cinq-Mars leur dit à quel point il les aime et révèle que ça faisait presque 10 ans qu’il souffrait en silence.

Sa conjointe doute que son suicide soit directement lié au travail. Elle remarque toutefois qu’il vivait de plus en plus difficilement avec le stress.

«C’est un travail hyper stressant. Les patients, souvent, après une chirurgie, ils voient ou ils ne voient plus. C’était stressant.»

D’autant plus que son mari était un homme très exigeant envers lui-même, rigoureux et perfectionniste.

Poursuites

Selon Josée Villeneuve, la médecine est un milieu de travail très performant et compétitif, où l’on ne doit pas montrer de signes de faiblesse.

Avec les années, la pression des interventions chirurgicales devenait de plus en plus insupportable. C’est ce qui aurait poussé le Dr Cinq-Mars à accrocher son sarrau.

Trois ans plus tôt, il avait été poursuivi pour une somme de 325 000$. Un patient de 60 ans lui reprochait de ne pas avoir fait le bon diagnostic, et avait dû subir l’ablation de son œil gauche, le seul qui lui restait, quelques jours plus tard.

Aucun médecin n’aime faire face à une poursuite, affirme Josée Villeneuve, mais son mari soutenait avoir fait son travail dans les règles de l’art et vivait bien avec ça.

Benoît Cinq-Mars faisait aussi face à une procédure devant le Collège des médecins, avec d’autres collègues, pour la facturation de frais illégaux pour des gouttes au Centre oculaire de Québec. Le conseil de discipline a ordonné un arrêt des procédures deux mois après son décès. Sa conjointe ne croit pas non plus que cela ait un lien direct avec son décès.

Mort dans son bureau

Dans la semaine précédant son décès, le Dr Cinq-Mars se disait plus fatigué qu’à l’habitude. C’est le seul signe qu’il a donné à ses proches.

Le soir du 25 mai 2017, il a été retrouvé mort dans son bureau par des collègues. Son décès a laissé tous ses proches sous le choc.

«On ne se remet pas de ça. C’est tellement triste qu’ils [ceux qui s’enlèvent la vie] pensent que ce soit mieux de mettre fin à leurs jours plutôt que d’aller chercher de l’aide», dit Josée Villeneuve.

Elle espère que son témoignage permettra à d’autres d’aller chercher de l’aide.

Sous pression après un reportage

Dr Alain Sirard, 58 ans

6 décembre 2016

Hôpital Sainte-Justine

Le suicide de médecin le plus médiatisé des dernières années est sans contredit celui du Dr Alain Sirard, à l’Hôpital Sainte-Justine. Le pédiatre s’est enlevé la vie peu de temps après avoir appris que l’Hôpital suspendait son droit de pratique pour un mois.

Trois ans plus tôt, il avait fait l’objet d’un reportage à l’émission Enquête, dans lequel on donnait la parole à cinq familles d’enfants qu’il avait évalués.

Le Dr Sirard avait comme spécialité de détecter les signes de mauvais traitements chez les enfants.

Les familles lui reprochaient d’avoir posé de mauvais diagnostics en soupçonnant de la maltraitance. Dans les jours suivant le reportage, il avait même été poignardé par un inconnu alors qu’il marchait sur la rue.

Dans les trois ans qui ont suivi le reportage, Alain Sirard a fait l’objet d’une enquête interne, mais aussi d’une enquête du Collège des médecins et de la Commission des droits de la personne (CDP). Dans une lettre laissée après son décès et intitulée L’insupportable lourdeur de vivre sans dignité, il revient sur cette enquête. Il l’avait lui-même envoyée aux médias.

«Comme un criminel de guerre»

La missive, remplie d’amertume, dénonce les audiences de la CDP où, dit-il, on l’a questionné durant sept jours «comme un criminel de guerre». Il ajoute: «C’est ce qui m’a arraché le reste de ma dignité. La Commission des droits de la personne m’ont achevé.»

Un an après son décès, son fils et sa conjointe avaient également dénoncé l’acharnement médiatique et la détresse que cela aurait causée au Dr Sirard.

Sa famille n’a pas voulu témoigner pour ce reportage en raison d’une poursuite qu’elle a intentée contre Radio-Canada, qui est présentement devant les tribunaux.

Dans la poursuite de 1,5 million $, les proches du Dr Sirard soutiennent que les démarches de l’émission ont entraîné des sentiments de honte, d’humiliation, de stress et d’angoisse.

La société d’État, de son côté, indique avoir respecté les normes journalistiques et avoir effectué le reportage dans les règles de l’art.

Les responsables de l’émission ont notamment interrogé des experts, consulté des dossiers médicaux et certains documents obtenus par la Loi d’accès à l’information.

Après le décès du Dr Sirard, le comité des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Hôpital Sainte-Justine s’est penché sur l’accompagnement des médecins dans des situations particulièrement stressantes, comme le processus disciplinaire.

Morte seule dans son appartement

Une médecin de Maisonneuve-Rosemont, 56 ans

31 mai 2018

Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal

La fin de la vie d’une psychiatre de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est d’une tristesse inouïe.

La femme de 56 ans vivait seule et isolée. Elle adorait son chat Boots, qu’elle avait trouvé abandonné sur le chantier de rénovation de sa maison. Au moment de son décès, elle n’avait pas donné signe de vie depuis trois semaines.

Des voisins se sont plaints d’odeurs émanant de son appartement, et c’est le propriétaire qui l’a trouvée sans vie, en mai 2018.

Triste destin, celle qui a soigné pendant des années des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale souffrait elle-même de maladie bipolaire et de troubles obsessifs.

En arrêt de travail

«C’est une triste histoire», laisse tomber le Dr Robert Patenaude, qui l’a côtoyée il y a plusieurs années.

Elle était en arrêt de travail depuis 2014.

Dans l’année précédant son décès, elle s’était notamment mise à consulter en dermatologie pour ce qu’elle décrivait comme une pellicule plastique qui recouvrait son cuir chevelu.

Elle prenait des bains plusieurs fois par jour pour se débarrasser du sébum qui s’écoulait de tout son corps, selon le rapport du coroner.

Le dermatologue qu’elle consultait lui a recommandé de voir un psychiatre, ce qu’elle a refusé de faire en expliquant qu’elle en consultait déjà un.

Avant son décès, elle avait perdu beaucoup de poids.

Elle avait toutefois refusé d’être hospitalisée lors de son dernier rendez-vous avec son psychiatre, le 25 avril. On estime qu’elle est morte 15 jours plus tard, même si son corps n’a été découvert que le 31 mai.

Elle en avait assez des réformes

Une médecin de Victoriaville

9 avril 2018

Hôtel-Dieu d’Arthabaska, Victoriaville

Une médecin de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, à Victoriaville, a pris tout le monde par surprise en ne rentrant pas travailler le 9 avril dernier. Inquiet, c’est un de ses collègues qui l’a retrouvée morte chez elle.

Les médecins qui travaillaient avec elle s’étonnaient qu’elle ne se soit pas présentée à une réunion ce matin-là.

Des proches ont accepté de nous raconter ce que cette professionnelle de la santé vivait parce qu’ils croient qu’elle voulait que son cri de détresse soit entendu.

«On ne manquait pas de signaux qu’elle allait moins bien, mais rien n’indiquait un risque de suicide», laisse tomber un collègue, à propos de celle qui se disait épuisée et songeait à la retraite.

Frustrée contre la réorganisation

Le départ précipité de cette docteure de Victoriaville est d’autant plus difficile à expliquer qu’il n’a été accompagné d’aucune note.

«On a fouillé partout, mais elle n’a pas laissé de testament moral», dit un autre collègue. Elle avait toutefois pris la peine de dire à son entourage qu’elle avait modifié son testament, laissé bien en vue sur le divan du salon.

Ceux qui l’ont côtoyée avant sa mort avaient toutefois remarqué une frustration, une colère à l’égard de la réorganisation dans le réseau de la santé.

Sa charge de travail à l’hôpital s’était alourdie, notamment depuis que le ministère avait insisté pour que les médecins de famille réduisent leurs heures à l’hôpital pour travailler davantage en cabinet.

Elle dénonçait également la centralisation des décisions à Québec et les fusions forcées d’établissement qui limitaient les initiatives locales.

«Il y avait une colère, une frustration à l’égard des bouleversements dans le réseau, mais aussi à propos de la philosophie de totalitarisme qui venait d’en haut. Elle a été heurtée dans ses convictions», explique un collègue.

Elle a également été affectée par les critiques entourant la rémunération des médecins et la charge de travail qu’ils doivent assumer.

Programme d’aide

Comme sa vie a toujours été consacrée à la médecine et qu’elle voulait faire taire les détracteurs, elle a mis les bouchées doubles.

Elle s’est mise à faire plus d’heures, à travailler les jours de congé ou à couper dans ses vacances.

Son décès a créé bien des remous dans l’hôpital.

Des représentants du Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) ont été dépêchés sur les lieux pour offrir du soutien à ses collègues dévastés.

«Un suicide, c’est la mort d’une personne et la détresse de plein de personnes autour», conclut un collègue.

Si vous avez besoin d’aide:

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info ou 1-866-APPELLE (277-3553)

Programme d’aide aux médecins du Québec

1-800-387-4166 ou 514-397-08888