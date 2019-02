Jacques Villeneuve vend pour 7,2 M$

La luxueuse maison du coureur automobile Jacques Villeneuve, sur la rue Sunnyside à Westmount, vient d’être remise à vendre sur le marché pour la somme de 7,2 millions $.

La propriété avait déjà été sur le marché en 2017, mais n’avait pas trouvé preneur.

Selon nos informations, l’ex-joueur de soccer étoile de l’Impact Didier Drogba a déjà loué la maison à Villeneuve pendant une partie de son séjour à Montréal.

«Cette superbe propriété a été entièrement rénovée avec raffinement pour un maximum de confort : planchers en bois brésilien et travertin, garde-corps en fer forgé, spa sur mesure, cave à vin température et humidité contrôlée, ascenseur, éviers et comptoirs en pierre naturelle», décrit la courtière Joanna Villeneuve, qui est nulle autre que la mère de Jacques Villeneuve.

Cette dernière est revenue vivre au Québec il y a quelques années après avoir longtemps habité à Monaco. Une hypothèque légale de 1,7 million $ de 2017 de Revenu Québec sur la maison n’a pas encore été radiée.