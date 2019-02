Eliane Gagnon a un parcours de vie parsemé d’embûches. Elle est tombée plus d’une fois, mais a su se relever. Sobre depuis des années, la jeune actrice, scénariste, auteure et conférencière raconte son chemin vers la liberté dans un livre, «Carnets de fuite».

«C’est un projet qui dormait en moi depuis une bonne dizaine d’années. J’ai fait beaucoup de fuites géographiques dans ma vie, dans l’espoir d’être heureuse ailleurs. Je pensais qu’en fuyant, j’allais trouver le bonheur», explique d’entrée de jeu Eliane Gagnon à propos de ce livre relatant son parcours vers la sobriété.

En 2009, elle s’est mise à la rédaction de ce qu’elle appelle des «carnets de fuite» pendant qu’elle perdait pied avec sa consommation. Pour s’évader, il y avait l’alcool et les drogues, mais aussi les voyages. Elle s’est dirigée vers des destinations comme la Thaïlande, le Vietnam ou, plus près de nous, Toronto et les États-Unis. Une fois rétablie, désireuse d’aider, elle a pensé à ses écrits.

«À un moment donné, je me suis dit que je devrais faire un recueil avec mes carnets, mais je trouvais ça un peu dommage de seulement faire ça.»

Eliane a alors eu l’idée d’ajouter une partie d’autofiction à ses mots.

«Avec des personnages qui sont mes alter ego. C’est un récit qui raconte mon parcours de l’alcoolisme à la sobriété», précise-t-elle.

Et pourquoi en parler maintenant?

«Le "timing" est bon, parce qu’il faut parler de cette problématique. La consommation est partout, et même la surconsommation est banalisée. Avec ce livre, j’expose qu’il y a finalement autre chose que la destruction dans l’abus de substances et qu’il y a moyen de s’en sortir. Si des gens sont dans l’abus et qu’ils souffrent, il y a des solutions et de l’espoir. Je dirais qu’avec ce livre, je veux propager de l’espoir.»

Quand on lui demande si la rédaction de «Carnets de fuite» représentait une thérapie pour elle, la jeune femme, aujourd’hui maman d’un petit garçon de deux mois prénommé Éloi, n’hésite pas à répondre: «Oui! L’écriture, pour moi, c’est salvateur. C’est un médium qui me plaît beaucoup et qui guérit.»

Eliane est sobre depuis maintenant trois ans.

Carence affective

C’est en 2017 qu’Eliane Gagnon s’est ouverte publiquement sur cette période de sa vie où la consommation prenait trop de place, mais c’est bien des années avant que les mauvaises habitudes se sont installées. Ces dernières découlaient d’une certaine carence affective, explique-t-elle sans détour.

«J’ai essayé de remplir une espèce de vide dans mon cœur.»

Il y a eu d’abord le pot, lorsqu’elle avait 11 ans.

«J’étais avec des amis et un garçon plus vieux nous a offert de fumer. Je voulais être "cool".»

Pendant presque 20 ans, il y a eu l’alcool, un peu de drogues dures et, aussi, la cigarette.

«Il y avait toujours quelque chose pour m’engourdir», raconte Eliane qui, à cette époque, se décrivait comme une «party animal».

«Je ne pensais pas que je pouvais être autre chose.»

Elle avait tort, bien entendu. Outre le fait d’avoir couché sur papier le parcours difficile qu’elle a vécu, Eliane Gagnon a aussi lancé, il y a deux ans, une plateforme numérique nommée Soberlab.

«Il s’agit d’une communauté de gens qui ont envie de mener une vie sobre, saine et créative, loin de la souffrance que leurs dépendances, troubles ou comportements destructeurs peuvent occasionner. C’est une plateforme numérique qui fait la promotion de la sobriété à travers la créativité, les connexions humaines et l’amour. C’est une dose d’inspiration quotidienne, du contenu original pour rendre la sobriété accessible et agréable à une société qui est très souvent prise dans le cercle vicieux de la surconsommation en général», peut-on lire sur le site Internet.

Eliane est aussi ambassadrice pour le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe.

«Carnets de fuite» est publié aux éditions Libre Expression. Une suite est déjà en préparation.