«Je suis plus équilibré et authentique»

À l’hiver 2015, la vie de Joël Legendre a basculé. À la une d’un quotidien, on apprend que l’animateur et comédien a reçu une contravention pour avoir commis un acte indécent dans un parc de Longueuil quelques mois auparavant. Très vite, une tempête se lève et plusieurs choses dans la vie du père de famille s’écroulent. Après la bourrasque, une quête s’est amorcée. Quête qui l’a mené à un désir viscéral d’écrire.

Quand l’affaire de la contravention pour acte indécent a éclaté au grand jour, Joël Legendre s’est retrouvé dans une impasse et, rapidement, deux options lui ont traversé l’esprit.

«Ou je m’en allais le plus loin possible et je ne revenais jamais, ou je décidais de plonger et d’essayer de comprendre ce qui m’avait poussé à en arriver là.»

C’est la seconde option qu’il a retenue. Puis, il a eu peur que tout s’arrête. Du moins, c’est l’impression qu’il a eue.

Dans les heures qui ont suivi le dévoilement de l’affaire, Joël Legendre a pris la décision d’aller chercher de l’aide.

«Je voulais tout de suite comprendre. J’étais en crise.»

À ce moment, le besoin de réconfort s’est fait sentir.

«On en a besoin, sinon on ne survit pas à ça.»

Il ne cache pas non plus que cette crise a ravivé certaines douleurs.

«On a tous des blessures d’enfance. Moi, c’est la honte. Une blessure de honte qui me suit tous les jours. Ça ne pouvait pas être plus honteux comme situation, alors c’est venu directement chercher ma blessure.»

Joël a choisi de comprendre et de dénouer la situation, voire de guérir cette blessure. Comment se sent-il aujourd’hui comme homme, comme conjoint, comme ami, comme père et comme artiste? Sa réponse ne se fait pas attendre:

«Je pense que je suis beaucoup plus équilibré. Je crois que je suis plus authentique que jamais.»

Écrire pour ses enfants

Joël Legendre ne s’épanche pas sur les événements qui ont mené à cette crise, en mars 2015, ne se contentant que de quelques mots au début du premier chapitre de son livre, «La force insoupçonnée du réconfort».

L’ouvrage n’est pas un récit, mais plutôt un livre de développement personnel que son auteur décrit en ces mots:

«C’est un livre qui fait du bien. Je ne l’écrivais pas pour qu’il soit publié; je l’écrivais pour moi, pour mes enfants. Au départ, ce n’était même pas un livre. C’était simplement toutes sortes d’affaires ramassées. Quand mon conjoint a lu le début, il a pensé que ça pourrait faire du bien à des gens.»

Ainsi, on retrouve dans son bouquin des souvenirs qui l’ont touché, des réflexions inspirantes, des trucs pour contrer l’adversité et des pensées qui mènent à l’introspection. Bref, un guide pour trouver le réconfort en soi.

«Parce que c’est vraiment ça qui m’a sauvé.»

Au début du bouquin, Joël Legendre raconte qu’il a trouvé une source de réconfort auprès d’une amie pendant la bourrasque. Quatre ans plus tard, fort du travail accompli sur lui-même, c’est lui qui prenait dans ses bras cette précieuse amie pour la réconforter. Peu après, il amorçait la rédaction de son ouvrage.

«Ce livre m’a permis de transformer une honte en fierté. Il a aussi donné un sens à tout ce que j’ai vécu. Si j’avais gardé pour moi ces quatre ans de thérapie, de prises de conscience et ces lectures que j’ai faites, ç’aurait été merveilleux. Les écrits auraient été pour mes enfants plus tard. Mais je me suis dit: “Pourquoi ne pas partager ce que j’ai vécu pour que les gens qui traversent des moments difficiles puissent avoir un outil?” Ce livre est comme un gros câlin.»

L’entourage aimant

En tournant les premières pages, on découvre que Joël Legendre a écrit une dédicace à ses parents, Mimi et Ti-tom.

«Ils ont été très aimants et très réconfortants. Ma mère s’est comportée en vraie lionne: personne n’allait faire de mal à son enfant. Et mon père a été très tendre et doux. Ce n’est pas pour rien que j’ai dédié ce livre à mes parents: ils ont connu toutes sortes d’épreuves et, pour eux, ce qui importait, c’était ce que j’allais faire pour me relever et m’en sortir.»

Quant à son conjoint, Joël Legendre dit qu’il a réagi à peu près comme lui-même l’a fait quand ses parents ont eu à traverser une épreuve.

«On ne veut pas que notre parent ait de la peine. On ne veut pas que les gens soient méchants envers quelqu’un qu’on aime. Je dirais que ça resserre des liens. À partir de ce moment-là, c’est authentique; on ne peut plus rien se cacher.»