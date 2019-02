«La Voix Extra»: en coulisses avec Anouk Meunier

Les changements de la septième saison de «La Voix» ne concernent pas uniquement l’émission dominicale. «La Voix Extra», pilotée par Anouk Meunier et diffusée le mercredi, à 19h30, à TVA, voit aussi son concept évoluer avec une priorité mise sur les coulisses et tout ce qui se passe en dehors du grand plateau.

Jouissant d’une liberté totale pour aller et venir en arrière-scène de «La Voix», le terrain de jeu est immense pour Anouk Meunier, qui est de retour à la barre de cette émission pour une deuxième année. «On a voulu se concentrer sur un thème pour chaque émission de ¨La Voix Extra¨ afin de concentrer nos énergies et d’aller plus en profondeur sur le sujet.»

Le premier numéro, mercredi dernier, a permis de faire un tour du propriétaire, en plus d’expliquer les changements de cette saison.

«Dans la prochaine émission, on va vivre une journée type de tournage pour les coachs. On va les suivre, dès leur arrivée au studio, pour savoir ce qu’ils font, comment ils se préparent, tout ce que ça implique une journée de tournage pour eux. On va aller partout avec eux, en coulisses, au maquillage, dans leurs loges... La semaine suivante, on va faire la même chose avec Charles. Les auditions à l’aveugle sont un moment important pour lui, il est très occupé pendant ces journées de tournage-là.»

Anouk Meunier se félicite de pouvoir montrer davantage ce qu’il se fait en coulisses de cette émission. «On a eu carte blanche pour ¨La Voix Extra¨, on montre tout. On va démystifier bien des choses sur l’émission.»

Le public est souvent curieux de savoir ce qui se passe derrière les caméras, et «La Voix Extra» se met au défi de rassasier cet appétit. «Les téléspectateurs vont vraiment en apprendre beaucoup. Le studio est assez gigantesque et il se passe tellement de choses en parallèle. Les gens vont mieux saisir l’univers de ¨La Voix¨.»

Tous les postes traditionnels d’une production, de la régie de plateau aux costumes, en passant par les décors, les techniciens de son ou les caméramans seront mis en lumière.

Des endroits cachés

Même si elle gravite sur les plateaux de télé depuis une quinzaine d’années, Anouk Meunier avoue en apprendre encore sur les rouages d’une aussi grosse production.

«Le plus impressionnant, cette année, à ¨La Voix¨, est de voir toute l’action qui se déroule en simultané. Pendant qu’un candidat fait son entrevue avec Charles et sa famille, un autre est en prestation sur scène devant les coachs. En même temps, dans deux autres salles, des candidats passent des entrevues individuelles, et un candidat et sa famille sont en train de tourner son entrée devant l'écran vert. Ça n’a aucun sens combien il y a de l’action partout.»

L’animatrice a même confié avoir visité un endroit qu’elle n’avait encore jamais vu: la régie. «Il y a trois régies pour ¨La Voix¨, et je n’y avais jamais été, autant dans la régie en studio que celle en extérieur. Comprendre comment tout fonctionne et se mixe en bout de ligne pour faire une seule émission, c’était super intéressant.»

Future chanteuse

Anouk Meunier nous a révélé un petit scoop: on l’entendra chanter dans un prochain épisode de «La Voix Extra».

«La production m’a encouragé à réellement faire le parcours typique des candidats depuis leur entrée dans le studio jusqu’à ce qu’ils se présentent sur scène pour leur audition à l’aveugle. J’ai donc chanté à ce moment-là, derrière la porte, une chanson d’Éric Lapointe... Mais je ne pense pas que les coachs se retourneraient pour ma voix si je faisais vraiment l’audition (rires).»