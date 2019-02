Sillery | Une poutre de bois fend sous leurs yeux

L'aréna Jacques-Côté, dans le quartier Sillery à Québec, a dû être évacué, samedi, en début d'après-midi, pour des raisons de sécurité.

L'évacuation aurait été forcée après un affaiblissement de la structure du bâtiment.

«On a vu la poutre fendue juste en haut. Fendue carrément, de façon transversale. On a vu les morceaux de bois tomber, on est sorti toute l’équipe», a expliqué Christian Lessard, instructeur de hockey.

Un jeune joueur a lui aussi vu toute la scène.

«J’étais au banc et on a entendu un gros boum. Il y a avait comme des morceaux de bois qui sont tombés sur mon entraîneur. On nous a évacués par la porte de garage de la zamboni», a expliqué Rémi Belzile, un joueur.