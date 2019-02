Les Québécois coincés en Haïti de retour à la maison

L’avion d’Air Transat qui transportait les 113 touristes québécois évacués d’Haïti a finalement atterri à Montréal, samedi soir.

L’appareil, qui transportait aussi d'autres touristes canadiens, a atterri à Montréal-Trudeau vers 21 h 12, selon le site spécialisé Flight Radar.

Christophe Hennebelle, vice-président ressources humaines et affaires public, chez Transat, a d’ailleurs rappelé la complexité de l’opération pour ramener tous ces gens à la maison.

«Transat a affrété quatre hélicoptères. Ça nous a menés à faire plus de cinq rondes pour amener tous les touristes à l’aéroport [de Port-au-Prince]. On est vraiment content de pouvoir dire que les gens seront avec nous», a-t-il expliqué.

«On sait que nos clients ont vécu une semaine éprouvante, mais ils n’ont jamais été en danger. Ça, c’est notre grande satisfaction», a ajouté M.Hennebelle, précisant que, jusqu’à nouvel ordre, les vols réguliers vers Haïti sont maintenus.

Une nuit à l’abri des violences en Haïti

Les habitants de Port-au-Prince restent pour la plupart confinés chez eux pour fuir les violences qui ont cours durant la nuit.

«Les heures comptant entre 6 h et 10 h le matin sont les seules heures, à peu près, où les résidents de Port-au-Prince peuvent sortir de chez eux sans craindre d’être pris en souricière dans des manifestations ou, pire encore, y perdre la vie», a rapporté l’envoyé spécial de TVA Nouvelles en Haïti Félix Séguin, samedi matin.

Difficile de trouver à manger

Alors que perdure l’insurrection, il devient de plus en plus difficile de trouver à boire et à manger. Rappelons que le prix des denrées alimentaires de base a explosé.

«On s’est acheté de l’eau pour être capables de s’approvisionner pendant notre séjour ici. Dix dollars la bouteille d’eau! Imaginez ce que c’est quand on a une monnaie qui se déprécie», a relaté Félix Séguin.

Il n'y a toujours pas de trêve en vue dans ce petit pays que l’on surnomme «la Perle des Antilles», et dont le lustre est malheureusement assombri par les violentes manifestations qui s’y tiennent.