Martine St-Clair: 40 ans de chansons d’amour

À 17 ans, Martine St-Clair étudiait en soins infirmiers. Mais une simple inscription par ses amies à Cégeps en spectacles a finalement changé le cours des choses, et l’histoire des chansons d’amour au Québec du même coup. En 40 ans de carrière, on pourrait croire qu’elle a chanté tous les amours, mais elle reste convaincue qu’il y a encore tant à dire.

En 1979, Martine St-Clair remportait le fameux concours collégien en chantant «Le petit roi» et «Le monde est stone» devant un jury composé de Gilles Valiquette et Luc Plamondon. Ce dernier était alors en pleine création de «Starmania».

«C’est là que Luc m’a choisie pour faire Cristal dans "Starmania" et c’est là qu’on m’a donné ma première chanson d’amour, "Monopolis"», a dit Martine St-Clair, encore émue 40 ans plus tard.

«Cette chanson est venue parler à mon coeur de 17 ans, a-t-elle poursuivi dans un frisson. Il n’y en aura pas, de différence, on va tous s’aimer... C’est ma première grande chanson d’amour.»

Ce succès a été le premier d’une longue série. Elle a commencé à chanter des textes d’amour qui ne s’inscrivent dans aucun cadre: des amours universels, complexes, des amours sans promesses, des amours controversés. «Je me suis dit que c’était tatoué sur moi, que c’est ça que je voulais chanter.»

À l’époque, il ne lui était pas simple de chanter ce qu’elle n’avait pas encore vécu. Puis Gilbert Bécaud lui a offert une histoire d’amour triste. «L’amour est mort n’en parlons plus. C’est ce que je chantais avec lui. On a fait un clip sur la rue Saint-Hubert dans des arcades. Il m’avait dit: "tu connais Romy Schneider? Aujourd’hui tu es Romy Schneider. On joue un rôle, tu me largues".»

C’est là qu’elle a compris qu’il n’était pas nécessaire d’avoir connu les situations pour les chanter. Chanter, c’est jouer un rôle. C’est du cinéma.

Si le terme «chanson d’amour» a été bien galvaudé, notamment affublé de l’empreinte «chanson quétaine» dans l’esprit de plusieurs, Martine St-Clair y voit quant à elle une vérité pure. «Dans mes chansons d’amour, on ne cherche pas 15 interprétations, a-t-elle dit. Ça peut déranger. On dira que c’est trop facile. Mais ce n’est pas facile. On part à A, on s’en va à B. On ne prend pas de détour. Tous les auteurs que j’ai aimés ont écrit comme ça. Fugain, quand il nous dit "C’est la fête", on ne doute jamais que c’est la fête.»

Chanter pour tout dire

«Ce soir l’amour est dans tes yeux, mais demain matin m’aimeras-tu un peu?», telle est la question posée par St-Clair depuis 1986 avec les mots de Claude-Michel Schönberg. L’universalité de l’amour se trouve ici dans son aspect éphémère, tellement d’actualité plus de 30 ans plus tard. «On se dit ici de prendre le moment présent, a lancé Mme St-Clair. On s’est regardés, une magie a opéré. On a eu quelque chose d’inexplicable. Peut-être que demain ça n’existera plus, mais à ce moment-là, c’était vrai.»

En 1989, Plamondon a offert à l’artiste l’amour controversé de «Désir = danger», une chanson qui parle de sida. «Y’a pas grand monde qui aurait dit oui en 1989, a dit la chanteuse. On ne pouvait même pas parler de ce sujet ouvertement. C’est une histoire d’amour. Ils voudraient s’offrir leur corps. On leur dit stop avant d’avoir aimé. La chanson a rapidement été retirée en France, mais elle a représenté un grand succès au Québec. C’est une histoire d’amour que j’ai chantée avec hargne.»

Après 40 ans à chanter l’amour, Martine St-Clair est convaincue qu’il reste tant de choses à dire. «Ces femmes qui nous ont mis au monde, qu’on a rencontrées, une amie, une sœur, une mère, celles qui ont dû quitter leur pays, leur maison, leur conjoint, pour toutes les raisons. J’ai une chanson d’amour qui parlera de ça. C’est ce qui me tient à cœur en ce moment.»

Apprenez-en plus sur les chansons d’amour et la carrière de Martine St-Clair dans le balado Question de feeling sur QUB radio, la semaine prochaine.