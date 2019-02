Un couple vegan arrêté pour avoir affamé leur bébé

Un couple de Floride a été arrêté mercredi après la découverte que leur fils de cinq mois a été à l’article de la mort par malnutrition.

Selon la chaîne WFTV, Robert Busky, 31 ans et sa conjointe Julia French, 20 ans, ont été arrêtés par la police de Titusville, après avoir refusé de suivre les recommandations nutritionnelles de leur médecin, qui respectaient pourtant leur végétalisme.

Les parents ont préféré imposer un régime strict à leur enfant à base de pommes de terre pilées selon une recette trouvée sur internet.

L’enfant de cinq mois pesait au moment de l’arrestation seulement 3,9 kg (8,8 lb), soit à peine 300 g de plus qu’à la naissance.

Les services sociaux, qui ont pris en charge l’enfant, l’ont décrit comme léthargique, déshydraté et incapable de réguler sa température. Il ne pleurait pas non plus, avait les côtes visibles et les yeux enfoncés.

«Je n’ai jamais vu un enfant aussi mal au point, si proche de la mort», a indiqué Lauren Watson, de la police de Titusville, qui n’arrive pas à expliquer pourquoi le couple a subitement décidé de se passer des conseils médicaux.

Les parents ont été placés en détention et contestent pour le moment les conclusions des rapports médicaux sur l'état de leur fils.

Les vegans choisissent par philosophie de ne pas se nourrir ou d’utiliser de produits issus de l’industrie animale, tant que cela n’interfère pas dans leur propre survie.