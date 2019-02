Un courtier condamné pour avoir vendu une maison à sa mère

Un agent d’immeubles de la Montérégie a été condamné par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier pour avoir vendu une maison à sa mère sans le dire à ses clients.

En mars 2016, Franck Oliver a signé un contrat de courtage pour une résidence de Saint-Amable.

Deux semaines plus tard, sa mère et son conjoint ont visité la propriété et déposé une offre d’achat.

Des mois plus tard, les vendeurs ont appris par hasard, lors d’une conversation à la garderie, que leurs acheteurs avaient un lien de parenté avec Franck Oliver.

Les clients de M. Oliver « considèrent dès lors avoir été lésés », lit-on dans la décision du comité de discipline de l’OACIQ.

« Le lien de parenté des acheteurs et la rapidité avec laquelle ils ont présenté une promesse d’achat suscitent un malaise, voire de la suspicion à l’égard de la transaction. »

De plus, les acheteurs ont rapidement entrepris de subdiviser le terrain de la maison, alors qu’avant la transaction, le courtier avait déconseillé aux vendeurs de le faire.

« Profit rapide »

« Ils ne peuvent s’empêcher de penser que [Franck Oliver] a avantagé sa mère dans cette transaction en ayant notamment en tête la possibilité de subdiviser la propriété et d’en tirer un profit rapide. »

La mère du courtier et son conjoint ont payé 240 000 $ pour la propriété. En 2017, ils ont vendu pour 319 000 $ une maison neuve érigée sur une portion du terrain.

Quand les vendeurs ont confronté M. Oliver, celui-ci leur a proposé de leur verser de l’argent, mais à condition qu’ils retirent leur plainte à l’OACIQ.

« Mon offre de règlement à l’amiable finale est 20 000 $, a écrit l’agent dans un courriel. Je n’irai pas un sou plus loin. »

Le comité de discipline a statué que Franck Oliver a contrevenu aux règles en déclarant simplement aux vendeurs que les acheteurs faisaient partie de son « entourage immédiat ». « Le lien de confiance absolue qui doit exister entre un propriétaire vendeur et son courtier ne permet pas qu’on traite ce genre de situation avec légèreté », dit la décision.

Quant à l’offre de règlement de 20 000 $, « un courtier doit savoir qu’un tel geste est contraire à ses obligations déontologiques », a tranché l’instance.

Amende et suspension

M. Oliver a écopé d’une amende de 5000 $ et d’une suspension de 30 jours. Comme M. Oliver a interjeté appel, la suspension ne prendra effet qu’à la fin des procédures, si elle est maintenue.

La transaction en cause n’est pas la seule pour laquelle l’agence immobilière de Franck Oliver a agi à titre de courtier, et sa mère, d’acheteuse. Le Journal en a trouvé au moins deux autres dans l’arrondissement Saint-Hubert de Longueuil. Les deux propriétés ont été revendues en moins d’un an à des prix plus élevés de 50 % et de 70 %.

– Avec Andrea Valeria, Bureau d’enquête