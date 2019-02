«Une histoire de plus en plus opaque»

La semaine politique a été marquée par l’affaire SNC-Lavalin et cela n’a pas manqué de faire réagir nos jouteurs.

Justin Trudeau a soutenu vendredi que sans le départ soudain du ministre Scott Brison, Jody-Wilson Raybould serait toujours ministre de la Justice et procureure générale du Canada. Le premier ministre voulait démentir la thèse voulant que Mme Wilson-Raybould ait été punie parce qu’elle aurait refusé d’aider SNC-Lavalin à éviter un procès criminel.

«J’ai l’impression qu’on est dans une histoire qui d’une journée à l’autre devient de plus en plus opaque, donc on essaie de comprendre ce que c’est et une explication rajoute un peu de brouillard à l’explication précédente», a lancé Mathieu Bock-Côté.

«Le gouvernement est pris dans une crise qu’il croit très grave, il a peur que ça explose, il a peur que ça dérive», a-t-il ajouté.

«Chaque fois qu’on nous en apprend un peu plus c’est comme si ça suscitait d’autres questions», a ajouté Caroline St-Hilaire.