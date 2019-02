Congé d'impôt pour Amazon

Amazon, qui a engrangé des profits de 14,834 milliards en 2018, ne paiera pas un sou d'impôt fédéral aux États-Unis.

Le patron de l'entreprise et homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, a vécu une semaine éprouvante, mais il pourra au moins se réjouir de cette nouvelle.

Jeudi, Amazon a annulé la construction de nouveaux locaux à New York: plusieurs élus dénonçaient pèle-mêle les quelque 3 milliards d’avantages fiscaux promis à l’entreprise, une gentrification accélérée prévisible du quartier de Long Island City retenu par Amazon, ou encore la saturation du métro dans le quartier concerné.

Le géant du magasinage en ligne profite d'un congé fiscal en sol américain pour la deuxième année consécutive, selon l'Institut sur la fiscalité et la politique économique (ITEP) et comme rapporté par The Guardian.

En 2018, Amazon a presque doublé ses profits. Plutôt que de payer le 21 % d'imposition requis, la compagnie a profité d'un rabais fiscal de 170 M$, soit un taux de -1 %.

«Cet accomplissement s'explique par des “crédits d'impôt” non spécifiés et un congé relié aux actions», écrit l'ITEP.

La semaine dernière, Netflix a déclaré des profits records de 1,1 milliard, mais n'a payé aucun impôt.

Ces avantages surviennent après la décision du président américain, Donald Trump, de réduire le taux d'imposition de certaines entreprises de 35 à 21 %.

«Les états financiers sont dévoilés, et il devient de plus en plus clair que la plupart des entreprises ne paient même pas le tarif réduit», explique l'ITEP.

Amazon a répondu à The Guardian, mentionnant «payer tous les impôts requis aux États-Unis ainsi que dans les pays où ils opèrent».

– Avec la collaboration de l'AFP