Épuisés par les manifestations, les Haïtiens tentent de se ravitailler

AFP

Un pneu placé par un petit groupe de manifestants brûle dans une rue de la commune de Pétion Ville, dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, le 17 février 2019. - Le gouvernement a présenté un ensemble de mesures économiques visant à calmer le jeu politique crise. Parmi ces mesures, le gouvernement a annoncé son objectif de réduction de 30% du prix du riz. Depuis le 7 février, au moins sept personnes sont mortes alors qu'Haïti est plongé dans une crise politique. La vie quotidienne est paralysée par les manifestations et les barricades dans les plus grandes villes. En raison des manifestations et du blocage des rues, de nombreux dépôts d’eau et stations-service de vente d’eau souffrent de pénuries, car ils n’ont pas été approvisionnés par les camions qui les distribuent. (Photo HECTOR RETAMAL / AFP)