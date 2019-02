Les maternelles 4 ans, «une offre de plus», plaide le ministre Roberge

Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, n’en démord pas : les maternelles 4 ans sont nécessaires et seront bénéfiques pour les petits élèves québécois.

Dimanche matin, l’émission d’actualité politique «La Joute» révélait en primeur les détails de la première vague caquiste d’implantation des maternelles 4 ans. Cliquez ici pour obtenir tous les détails.

«Ça va être une offre de plus. On ne fait pas la maternelle 4 ans contre les CPE, a-t-il soutenu dans une entrevue dimanche sur LCN. En ce moment, les CPE n’accueillent que 25 % des enfants de 4 ans. 75 % ne sont pas en CPE, et 20 % ne sont dans aucun service de garde. Il y a définitivement de la place pour un déploiement d’un service extraordinaire dans des écoles, avec des enseignants, appuyés par des professionnels.»

Et pourquoi ne pas avoir investi ces fonds dans le réseau des CPE à la place?

«On aurait pu être dogmatique et mettre tous nos œufs dans le même panier, mais ce n’est ce qu’on fait», se défend le ministre Roberge.

«On est fou au Québec de dire qu’on ne veut même pas l’essayer»

Le député de Chambly estime que la force de ces maternelles 4 ans sera la présence de professionnels qui vont suivre les enfants plus hâtivement dans leur parcours scolaire. Il parle même d’un «continuum de stimulation, de socialisation et d’apprentissage par le jeu», qui permettra l’arrivée des jeunes en première année du primaire avec de meilleurs outils.

«Je m’étonne, dans un endroit comme le Québec, d’avoir des gens qui s’opposent à un investissement massif dans des services publics pour une plus grande égalité des chances. C’est quand même quelque chose...», déplore-t-il.

Critiqué par plusieurs pour la rapidité de l’implantation de cette nouvelle avenue éducationnelle, le gouvernement commence avec seulement 250 classes, mais vise, au final, de 2000 à 3000 classes.

«On ne peut pas dire qu’on bouscule tout le monde et qu’on n’écoute pas», estime le ministre Roberge.