Le gouvernement Legault garde le cap, dans le dossier des maternelles 4 ans, et ouvre ses cartons pour montrer qu’il est bien préparé.

Dès lundi, les commissions scolaires concernées seront informées de ce qui se retrouve dans le premier plan de mise en oeuvre du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. «La Joute» a mis la main sur les détails de ce projet en exclusivité.

Ainsi, 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans seraient ajoutées pour l’année scolaire 2019-2020, ce qui en porterait le nombre à 644 au total pour la province.

Ces dernières, comportant un minimum de six élèves vivant en milieu défavorisé, devront également offrir la présence d’une ressource spécialisée à mi-temps dans la classe, «en appui au personnel enseignant», stipule le projet. Il pourrait ainsi s’agir d’un(e) technicien(ne) en éducation spécialisée ou en service de garde, par exemple.

Ajouts en région

Parmi les faits saillants, on compte plusieurs nouvelles classes prévues en région.

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, à Trois-Rivières, trône au sommet de la liste, avec ses 18 classes additionnelles qui porteraient le total des maternelles 4 ans à 26. Ce sont également 18 classes qui s’ajouteraient à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, pour un total de 24. Les commissions scolaires des Rives-du-Saguenay et de l’Énergie ne seraient pas en reste, avec l’ajout respectivement de 15 et 11 classes pour la prochaine année scolaire.

Commissions scolaires anglophones

L’île de Montréal aussi verrait son nombre de classes de maternelles 4 ans augmenter considérablement. Fait à noter: ce serait surtout les commissions scolaires anglophones qui profiteraient de ces ajouts.

Ainsi, Lester-B.-Pearson et English Montreal hériteraient de 19 et 13 nouvelles classes. En comparaison, il est prévu que la Commission scolaire de Montréal en ait quatre pour la prochaine année. Cette dernière demeure néanmoins celle qui compte le plus grand nombre de classes de maternelle 4 ans au Québec, toutes catégories confondues.

Peu de mouvement sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal. Il est prévu que les commissions scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles, des Patriotes et Marie-Victorin ouvrent une maternelle 4 ans supplémentaire chacune. Rien de plus n’est prévu pour la Commission scolaire de Laval, qui voit son nombre de six classes inchangé.

Opposition

Le ministre Roberge a eu fort à faire, cette semaine, pour défendre ce projet crucial pour son chef, François Legault, après un dépôt qui a provoqué une véritable levée de boucliers.

La CAQ veut offrir à tous les petits Québécois âgés de 4 ans la possibilité de fréquenter l’école à compter de l’année scolaire 2023-2024. Ce faisant, elle dit chercher à faire un dépistage précoce des problèmes chez les élèves et vouloir mieux encadrer les enfants en difficulté.

Les partis d’opposition se sont levés pour dénoncer une obsession de la part des troupes de François Legault. La Fédération des commissions scolaires a pour sa part indiqué que cette décision imposait des défis majeurs au réseau scolaire tant en termes d’espaces que de main-d’œuvre, dont la pénurie est décriée régulièrement.

Par ailleurs, un sondage Léger commandé par l’Association québécoise des centres de la petite enfance indiquait la semaine dernière qu’une majorité de parents n’appuient pas l’implantation des maternelles 4 ans pour tous.

