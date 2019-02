Le chef du Parti populaire du Canada (PPC) Maxime Bernier a déchaîné les passions cette semaine en raison d’un tweet dans lequel le politicien exposait ce qui est, selon lui, la «logique gauchiste».

«Logique gauchiste appuyée par le gouvernement: porter des vêtements d’une autre ethnie, Blanc avec des dreads, blakcface, hommes qui construisent des pipelines= appropriation culturelle, racisme, masculinité toxique.

Homme maquillé portant vêtements féminins=diversité», a écrit le député de Beauce en réponse au compte officiel du pays qui félicitait la drag queen Brooke Lynn Hytes d’avoir été invitée à l’émission «RuPaul’s Drag Race».

Logique gauchiste appuyée par le gouv:



❌ Porter des vêtements d’une autre ethnie

❌ Blanc avec des dreads

❌ Blackface

❌ Hommes qui construisent des pipelines

= appropriation culturelle, racisme, masculinité toxique



✅ Homme maquillé portant vêtements féminins

= diversité 🌈 https://t.co/7uoE556JJD — Maxime Bernier (@MaximeBernier) February 12, 2019

C’est le dérapage de la semaine, selon les jouteurs Mathieu Bock-Côté, Régine Laurent et Caroline St-Hilaire.

«Il faut vraiment avoir l’esprit tordu et moi ce genre d’esprit tordu je m’en tiens loin parce que je trouve ça très dangereux», a lancé Régine Laurent.

Caroline St-Hilaire se demande de son côté quel est «l’objectif ultime» de Maxime Bernier.

«C’est comme s’il est en train de se radicaliser, il va davantage en polarisant les débats», a-t-elle dit.

«Créneau payant»

Le panéliste Mathieu Bock-Côté est plutôt d’avis que Maxime Bernier souhaite un occuper un créneau payant électoralement payant basé sur l’«exaspération profonde pour le politiquement correct».

«Il y a aujourd’hui une exaspération profonde pour le politiquement correct et Maxime Bernier l’a repérée et le Canada, le Canada anglais plus encore, est le paradis rêvé du politiquement correct et je crois que Maxime Bernier a compris qu’il y avait un créneau à occuper (...) qui rejoint une colère qui est légitime bien des fois».