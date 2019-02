Une mère se bat pour sécuriser la route où sa fille a été tuée

Le 1er mars 2018, Anaïs, 11 ans, a été frappée mortellement par un véhicule en se rendant à l'école située à 600 mètres de sa résidence. Sa mère demande aujourd'hui au gouvernement d'agir pour rendre la rue Principale à Saint-Flavien, sur la Rive-Sud de Québec, plus sécuritaire.

Dans une lettre destinée au ministère des Transports, Jacinthe Latulippe demande que les règlements de déneigements déjà en place soient respectés.

« Je demande juste de respecter notre réglementation, pas de faire du zèle. Je veux juste qu’on s’assure de dégager de bordure à bordure » explique-t-elle.

Le règlement municipal fait mention qu'un tel dégagement doit être réalisé dans un délai maximum de six heures après les précipitations. À Saint-Flavien, on peine à circuler plus de 48h après les dernières accumulations.

Le garçon de Jacinthe Latulippe, qui est âgé de cinq ans, doit se rendre à l’école à pied tous les jours. À la Commission scolaire des Navigateurs, on soutient que son enfant n'a pas accès à l'autobus puisqu'il existe un corridor piétonnier sécuritaire pour ses déplacements jusqu'à l'école. Il s’agit du même corridor où sa fille a perdu la vie l’an dernier.

Jacinthe Latulippe n’est d’ailleurs pas la seule à s’inquiéter. « C’est très dangereux », avoue une piétonne rencontrée par TVA Nouvelles.

Avec l’hiver enneigé qu’on connaît, les citoyens craignent un autre accident. « Je ne m’attendais pas à faire cette démarche un an après le décès de ma fille. J’étais certaine que c’est quelque chose qui allait de soi », conclut Jacinthe Latulippe.

Le ministère des Transports n’a toujours pas retourné les appels de notre journaliste.

Une marche commémorative aura lieu le 1er mars à Saint-Flavien en l’honneur de la petite Anaïs Renaud.