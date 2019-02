Accusé de trafic de fentanyl, il s'en sort en critiquant le travail d'un chien policier

Un homme accusé de trafic de fentanyl qui s'était fait prendre en possession d'environ 27 500 comprimés de la dangereuse drogue a été absous en cour après avoir critiqué le travail d'un chien policier.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne Global News, lundi, Sandor Rigo a été arrêté sur la route en Colombie-Britannique par un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en avril 2017. Suspicieux en constatant que l'automobiliste semblait très nerveux, l'agent a fait sortir Rigo du véhicule. Un chien policier, PSD Doods, a ensuite été amené pour renifler la camionnette du suspect.

Au cours de sa tournée du véhicule, PSD Doods a semblé flairer une odeur suspecte et s'est penché vers l'arrière, sans s'asseoir complètement en raison d'une bande surélevée en bordure de route. Or, les chiens policiers sont entraînés pour s'asseoir complètement lorsqu'ils détectent une odeur suspecte, permettant ainsi aux policiers de procéder à une fouille en règle.

Charte des droits

En se basant sur ce mouvement incomplet, un juge britanno-colombien, Michael Brundrett, a donc estimé, en janvier dernier, que les policiers n'auraient pas dû remorquer le véhicule de Sandor Rigo et le fouiller, même s'ils y ont découvert des milliers de comprimés de fentanyl.

En procédant à la fouille, les policiers ont enfreint des articles de la Charte canadienne des droits et libertés, a jugé Me Brundrett. Toutes les preuves amassées durant la fouille ont donc été rejetées et Sandor Rigo a été absous des accusations qui pesaient contre lui.

Durant son interrogatoire suivant son arrestation et la fouille, Sandor Rigo avait admis qu'il transportait du fentanyl. Cette preuve a cependant elle aussi été écartée par le juge.

Crise mortelle

La crise des opioïdes, principalement alimentée par l'accessibilité au fentanyl, souvent mélangé à d'autres drogues, a fait des milliers de morts au pays depuis quelques années. Au cours de la première moitié de 2018, 2066 décès apparemment liés aux opioïdes avaient été recensés au Canada, tandis qu'on en totalisait 9018 entre janvier 2016 et juin 2018 inclusivement.

Les consommateurs de drogue de la Colombie-Britannique sont particulièrement touchés par ce fléau. En 2018, pas moins de 1489 décès liés à la consommation de drogues illicites ont été recensés dans la province, battant la précédente marque de 1487 décès établie en 2017. Le fentanyl aurait joué un rôle dans environ 85 % de ces décès, a précisé le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique.