Une mère inquiète de ne pas voir sa fillette de retour à la maison à 19h comme prévu alerte les policiers. Elle croit qu’elle est en danger, avec son père.

Les policiers émettent une alerte AMBER plus tard, en début de nuit; la vie de l’enfant de 11 ans est en jeu.

L’alerte a été émise plusieurs fois. Elle a réveillé des personnes qui dormaient, au début de la nuit. Plusieurs ont fait savoir leur mécontentement, notamment sur les réseaux sociaux.

« La police de Brampton a été obligée de s’expliquer, de se justifier. Pire que ça, on a été obligé de dire aux gens d’arrêter d’appeler au 911 pour se plaindre d’avoir été dérangés dans la quiétude de leur sommeil. On est rendu là au niveau du civisme», déplore Mario Dumont dans le cadre de son éditorial.

«Son sommeil est plus important que la vie d’un enfant! Deuxième manque de civisme : on appelle le 911, on encombre les lignes pour chialer! Ça pas de bon sens à quel point l’humanité est égoïste et manque de civisme. Je le raconte pour qu’on réfléchisse ensemble.»

Le lendemain matin, la police a dû se justifier, presque s’excuser, en spécifiant que la petite fille, Riya Rajkumar, était décédée.

Son père doit être accusé du meurtre de la fillette.

L’enfant se trouvait avec son père pour célébrer son 11e anniversaire de naissance, mais il ne l’a jamais ramenée chez sa mère comme prévu.