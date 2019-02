Bientôt un nouvel album pour Guns N’ Roses?

Slash a confirmé que Guns N’ Roses travaillait sur de nouvelles chansons, en vue d’un éventuel nouvel album. Une nouvelle que les fans de la première heure n'espéraient plus.

Après plus de vingt ans de bisbilles, le guitariste et le bassiste, Duff McKagan, ont retrouvé Axl Rose pour la tournée Not In This Lifetime, qui s’est étalée de 2016 à 2018, et les trois musiciens seraient sur la bonne voie pour enregistrer un nouvel album, le premier avec les trois membres originaux depuis The Spaghetti Incident en 1993.

«Axl, Duff, Richard (Fortus) et moi-même en avons parlé, on a des chansons, des trucs pour un nouvel album, a dévoilé Slash lors d’une interview à TVK. Mais avec Guns N’ Roses, on ne se dit pas ‘’oh, ça y est, il y a un plan, ça va être comme ça’’. Ce n’est pas comme ça que ça marche. La seule vraie réponse que je peux donner est que nous espérons sortir un nouvel album, et on verra ce qui arrive.»