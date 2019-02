«C’est du jamais-vu depuis le verglas!»

Les déneigeurs de toiture sont débordés depuis quelques jours. Les nombreux effondrements causés par le poids de la neige semblent inquiéter les propriétaires, qui sont jusqu’à 20 fois plus nombreux à appeler pour prendre rendez-vous qu’à l’habitude.

«La dernière fois que j’ai été aussi occupé, c’était au temps du verglas [de 1998]. On a entre 50 et 100 appels depuis les derniers jours, du rarement vu. D’habitude, c’est cinq, en moyenne», témoigne Simon Brunelle, propriétaire de l’entreprise Toitures Élastomères, qui couvre la grande région de Montréal et ses environs.

LIRE AUSSI: La série noire des effondrements se poursuit

Plusieurs structures, dont celles de commerces, se sont affaissées à cause de la lourde charge de la neige qui s’est accumulée au cours des dernières semaines.

Les cas les plus récemment médiatisés sont ceux de Saint-Jérôme, où le toit d’un immeuble semi-résidentiel s’est effondré samedi soir, et de Saint-Lin–Laurentides, dans Lanaudière, quand la toiture d’un bâtiment abritant une entreprise d’excavation s’est affaissée.

«On ne veut pas prendre de chance. C’est quand même inquiétant ce que l’on voit, donc on préfère prévenir, plutôt qu’il se produise quelque chose», a affirmé une propriétaire d’immeuble du Plateau-Mont-Royal, à Montréal, qui faisait déneiger sa toiture.

Période achalandée

Le Journal a contacté plusieurs déneigeurs de Montréal et tous ont indiqué qu’il s’agissait d’une période fort achalandée, si bien que plusieurs n’avaient même pas le temps d’accorder d’entrevue.

«Depuis environ une semaine, le téléphone n’arrête pas de sonner. J’ai rarement vu ça et je suis en affaires depuis 10 ans, raconte Jean-François Laurent, propriétaire d’une entreprise de toiture qui porte son nom. Je n’ai aucune disponibilité jusqu’à vendredi, tout est booké.»

Hors-norme

Même phénomène à Québec, où les entrepreneurs joints ont confié qu’ils croulaient sous les appels.

«C’est hors-norme, confirme le propriétaire de Déneigement Les Pelleteurs, Charles Poulin. La demande est au moins cinq fois plus importante qu’un hiver normal.»

Du côté du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), on invite la population à ne pas hésiter à contacter les services d’urgence s’il y a des craintes.

Des craquements inhabituels, des portes qui ne peuvent plus fermer ou des fissures au plafond sont des signes à surveiller.

- Avec Arnaud Koenig-Soutiere, Le Journal de Québec