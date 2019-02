Deux soirs à la Place Bell pour Marie-Mai

L’agenda de tournée déjà bien garni de Marie-Mai se voit bonifier de deux représentations à la Place Bell, à Laval, les 20 et 21 décembre. Les billets seront mis en vente vendredi à midi en ligne (evenko.ca, placebell.ca).

Samedi, la chanteuse a complété une série de trois spectacles au Centre Bell, portant ainsi son total à 15 représentations en carrière dans l’amphithéâtre du Canadien de Montréal. Plus de 20 000 personnes ont assisté aux trois plus récents concerts.

De plus, ceux et celles qui n’ont pas réussi à mettre la main sur des billets pour voir et entendre Marie-Mai au Centre Vidéotron, à Québec, pourront se reprendre. Grâce à une configuration revue, de nouvelles places ont été libérées en lien avec le rendez-vous prévu le 2 mars.

Marie-Mai fait actuellement la promotion de son plus récent opus «Elle et moi» sur lequel on retrouve les chansons «Empire», «Je décolle» et «Exister». Le clip de cette dernière a été dévoilé plus tôt en février.