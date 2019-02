La sortie publique des partis d’opposition avec des représentants de CPE pour critiquer le projet de loi sur les classes de maternelle 4 ans n’a pas du tout plu à nos jouteurs.

«Quand j’ai vu cette image-là hier. Québec solidaire, le PQ, les représentants de CPE assis à côté du Parti libéral qui a triplé le coût pour les CPE, qui a augmenté la facture de milliers de familles, qui a stoppé la progression des CPE, je me suis dit qu’il y avait quand même des limites à se boucher le nez pour boire de l’eau puante», a lancé Régine Laurent.

«Je pense que le travail des oppositions et de gens dans le réseau, c’est d’obliger le gouvernement à nous déposer un échéancier (...) le fait de ne pas avoir ça, ça permet une levée de boucliers sur tout.»

«Le blocage est une réaction (...) SI dans certains milieux ça a bien marché et si on est capable de le faire de manière ordonnée tout en respectant la promesse de remettre les garderies à 8$, je pense que tout le monde va trouver son compte. Mais pour l’instant on a le mauvais goût dans la bouche d’un gouvernement qui veut forcer le jeu, qui n’écoute personne. C’est pour ça qu’on a des alliés aussi improbables autour d’une table un dimanche», a dit Thomas Mulcair.

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.