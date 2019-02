La ministre Laforest rappelle aux propriétaires leur responsabilité

La ministre de l’Habitation du Québec, Andrée Laforest, somme les propriétaires de bâtiments de la province d’être vigilants à l’égard des accumulations de neige et de glace sur les toitures et les balcons.

En effet, le cocktail météo des dernières semaines, où la neige, la pluie et le verglas se sont succédé, a provoqué une augmentation de la densité de la neige qui risque de provoquer l’effondrement d’un toit ou d’un balcon, a fait remarquer la ministre. Les abris d’auto temporaires ne sont pas non plus à négliger.

«On ne redira jamais assez que le propriétaire est responsable de la sécurité des personnes qui habitent ou fréquentent son bâtiment. [...] Prendre les mesures appropriées pour prévenir l'accumulation de neige ou de glace est le meilleur moyen d'éviter de faire face aux conséquences d'un effondrement de toit ou de balcon », a affirmé la ministre Laforest, par communiqué, lundi.

Mme Laforest rappelle qu’il est toujours plus «judicieux» de confier la tâche de déneigement et de déglaçage à une entreprise spécialisée en la matière.

Sécurité

Par ailleurs, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) rappelle l'importance de bien planifier les travaux de déneigement à effectuer pour éviter les accidents.

«Les employeurs, les propriétaires et les gestionnaires d'édifices de même que les travailleurs doivent s'assurer que les méthodes de travail sont sécuritaires», a écrit l’organisme, par communiqué, lundi.

Autant que possible, le déneigement d’une toiture doit se faire à partir du sol à l’aide d’un balai télescopique.

Sinon, la CNESST recommande d’utiliser un appareil conçu pour le levage des personnes, comme une nacelle, lorsque l'aménagement des lieux au sol le permet.

Si cette dernière stratégie n’est pas possible, il faut s'assurer de porter un équipement de protection individuelle contre les chutes composé d'un harnais de sécurité, d'un cordon et d'un absorbeur d'énergie fixé à un point d'ancrage et prévoir les mesures de sauvetage appropriées en cas de chute.

Au sol, il faut déterminer la zone de déversement de neige et y interdire l’accès.

De plus, puisque le détachement soudain de masses importantes de neige peut se produire sur les toitures inclinées, il est nécessaire d’enlever la neige à partir du haut vers le bas du toit.

Rappelons que les toits de quatre bâtiments se sont effondrés au cours des trois derniers jours dans Lanaudière, les Laurentides et en Mauricie.