S’il faut en croire le manifeste d’un Français publié dans Libération, il ne faudrait pas seulement réduire nos vols en avion, il faut cesser de prendre l’avion.

Selon le manifeste «Stay on the ground» de Julien Goguel il faudrait boycotter unilatéralement le transport aérien pour le bien de la planète.

«Ne plus prendre l’avion, c’est être visionnaire», affirme l’auteur.

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau a d’abord déploré qu’un manifeste écrit par un Français porte un titre en anglais, tout en ajoutant que cette idée ne tient pas la route.

«Il me semble qu’avant on disait que c’était bon de s’ouvrir, que les voyages formaient la jeunesse... Non, maintenant il faut rester chez nous!»

Il ajoute qu’il a l’intention de prendre l’avion la semaine prochaine : «moi je décolle», dit-il sans remords.

Internet encore plus polluant

Le chroniqueur souligne que l’utilisation d’Internet serait l’une des plus grandes causes du réchauffement climatique, selon le film «Internet, la pollution cachée».

«On dit que chaque courriel que vous envoyez équivaut à laisser une ampoule allumée pendant une heure! Chaque jour, il y a 230 milliards de courriels qui sont envoyés. Sans compter les vidéos que vous regardez. C’est polluant! »

Ainsi en suivant la logique, Martineau montre qu’il devient de plus en plus difficile de profiter de la vie dans un contexte où tout est polluant.

«Tu ne prends pas l’avion, tu n’utilises pas Skype, tu ne prends pas tes courriels. Tu ne prends pas ton auto, tu manges local, tu ne manges pas de viande... À un moment donné... est-ce qu’il y a de la vie avant la mort?»

S’il faut en croire les environnementalistes, la planète se porterait bien mieux s’il n’y avait plus d’êtres humains sur Terre, ajoute Martineau.

«Ce qu’on peut faire c’est disparaître...On ne sera plus là, la planète va être très très belle, c’est génial, mais on ne sera plus là pour la voir...»

Il conclut avec un clin d’œil à Guy Laliberté : «N’oubliez pas que l’un des plus grands signataires du Pacte est allé dans l’espace avec une fusée pour son fun!»

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***