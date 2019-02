La STM dépose une offre finale à ses employés d'entretien

La Société de transport de Montréal (STM) a déposé lundi une offre globale et finale à son Syndicat des employés d’entretien, à un moment où la tension semble élevée et que les deux parties viennent d’être entendues par le Tribunal administratif du travail.

La STM soutient qu’elle a participé à 170 séances de négociations avec le Syndicat depuis décembre 2016, sans parvenir à une entente, malgré la présence d’un médiateur depuis septembre 2018.

Au cours des derniers mois, la STM a affirmé dans les médias – puis devant un juge – que les membres du syndicat ralentissaient la cadence de travail pour faire pression sur leur employeur, ce qui se traduirait par une baisse importante du nombre d’autobus disponibles, affectant les services rendus à la clientèle.

De son côté, le Syndicat a nié que de tels moyens de pression étaient en place, et soutient que le manque d’autobus est plutôt dû à des décisions de gestion, comme une nouvelle procédure de ravitaillement des autobus, qui causerait plusieurs manques d’essence sur le réseau.

Le jugement devrait être rendu d’un jour à l’autre par le Tribunal.

Heures supplémentaires

C’est principalement une question d’horaires de travail qui fait achopper les discussions. La STM aimerait modifier les horaires des employés d’entretien pour qu’ils soient plus flexibles et que ceux-ci travaillent davantage le soir et la nuit lorsque les autobus ne sont pas sur les routes, alors que le Syndicat pousse pour une diminution des heures supplémentaires et une augmentation des embauches.

L’arrivée du médiateur ne semble pas avoir calmé le jeu; en novembre 2018, une grève de quelques heures a éclaté dans les garages d’autobus après une sortie médiatique du directeur général de la STM, Luc Tremblay, dans laquelle il affirmait que certains employés ralentissaient volontairement le travail. Ce moyen de pression spontané a été déclaré illégal par le Tribunal administratif du travail.

La STM a indiqué qu’elle ne commenterait pas le dossier en attendant la réponse du Syndicat. Au moment d'écrire ces lignes, celui-ci n'avait pas retourné nos appels.