Le nouveau complexe sportif Desjardins de Rimouski ouvre samedi

Le tout nouveau complexe sportif Desjardins de Rimouski ouvre officiellement ses portes samedi après plus d'une année de construction.

C'est le plus gros projet d'infrastructures municipales de l'histoire de la Ville de Rimouski: 42M$ dont un peu plus de 60% seront payés par Québec et Ottawa.

Pour les contribuables de Rimouski, le coût moyen sera de 21$ par année durant les 20 prochaines années afin de rembourser un emprunt contracté par la Ville.

Le complexe, c'est une glace de dimension olympique, une autre de dimension nord-américaine comme celle du Colisée, une piscine semi-olympique et un bassin récréatif.

Déjà on sait qu'il y aura beaucoup d'activité, 7 jours sur 7, de 6 heures à minuit.

Demain et mercredi, il y aura des visites guidées pour les citoyens de Rimouski. 1000 personnes ont déjà réservé leurs places. D'ailleurs c'est complet.

Pour découvrir le nouveau complexe sportif, il faudra être présent à compter de samedi. Jusqu'au 10 mars, toutes les activités seront gratuites.