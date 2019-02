Les Cool Kids partent en tournée

Les Cool Kids continuent de chanter, de danser et de s’amuser. En plus de dévoiler un nouvel extrait et de multiplier les projets, le groupe annonce aujourd’hui de nouvelles dates de spectacles partout à travers le Québec.

Camélia, Félicia, Gabrielle, Keren, William et Zion-Luna se produiront ainsi sur les scènes de Drummondville, Granby, Terrebonne, Saint-Jérôme, Lévis et Saint-Jean-sur-Richelieu d’ici la fin mars. La bande offrira également une prestation à Montréal, à la Place Vertu, le 17 mars. Le calendrier de tournée complet est disponible sur le site des Cool Kids (www.coolkidsofficiel.com) et sur leurs réseaux sociaux.

Les adolescents chanteurs ont par ailleurs lancé la chanson «Ce soir», qui figure sur leur EP «Changer le monde», qu’on peut se procurer sur les plateformes numériques depuis l’automne dernier. Écrite par Fred Baron et composée par Louis Côté et Rodrigue Janois, la pièce est une ballade dont les paroles rappellent l’importance de croire en nous et en nos rêves, et célèbrent le pouvoir de l’union et l’amour.

On peut en outre entendre les Cool Kids sur la trame sonore de «La course des tuques». Ils y interprètent le morceau «Tout donner», avec Ludovick Bourgeois, de même qu’une relecture de «It’s A Beautiful Day», de U2. Le sextuor prête aussi ses voix à la série animée «Les mini-tuques», sur Télétoon, la chaîne Disney et Treehouse.