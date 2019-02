Marina Bastarache et P.O Beaudoin ont fait les auditions à l'aveugle à «The Voice», en France

Deux personnalités québécoises du web ont traversé l'Atlantique pour tenter leur chance à The Voice, en France.

P.O Beaudoin et Marina Bastarache, qu’on connaît bien au Québec grâce à leur chaîne YouTube P.O & Marina, ont tenté de séduire les coachs français, Mika, Julien Clerc, Soprano et Jenifer. On se souvient que le duo de youtubeurs fait souvent des reprises de chansons sur sa chaîne et que ces dernières remportent un énorme succès.

C’est pourquoi P.O et Marina ont décidé d’aller chanter une chanson qu’ils avaient déjà interprétée sur YouTube, Million Reasons de Lady Gaga. C’est leur collègue youtubeur et ami P.L Cloutier qui est venu les accompagner et qu’on a pu voir stresser en coulisses alors que malheureusement, aucun coach n’a appuyé sur le gros bouton rouge.

Dommage pour le duo qui semblait très zen avec ça et simplement heureux d’avoir pu participer à l’aventure.

«J’ai participé à l’émission The Voice en France avec ma belle Marina Bastarache! De loin une des expériences les plus intenses de toute ma vie. Je suis bin fier de moi. Fier de nous!», peut-on lire sur la page Instagram de P.O Beaudoin.

Effectivement, il y a de quoi être fier, puisqu’à The Voice France, la production fait passer de nombreuses auditions à ses candidats (au moins 3) avant de les laisser s’essayer à la télé. C’est donc tout un honneur pour le duo de s’être rendu jusque là pour tenter sa chance!