Mario Dumont considère que les trois partis d’opposition ont perdu «beaucoup de crédibilité», hier, en faisant front commun avec les CPE concernant le projet de maternelle 4 ans de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Affronter les CPE, c’est terrible! C’est un lobby, c’est comme le nouveau carrefour de toutes les puissances syndicales du Québec qui veulent avoir toutes les cotisations. [...] Que les CPE veuillent ça, je comprends. Ils disent : les enfants de 4 ans on les veut, on veut les jobs, on veut les cotisations syndicales, on veut tout!», a expliqué Mario Dumont, qui se dit lui-même «sceptique» face au projet de la CAQ, lors de son commentaire dans Le Québec Matin, sur les ondes de LCN.

«Les partis d’opposition ont perdu beaucoup de crédibilité. Pour la suite des choses, je considère qu’ils ne parlent plus pour le bien des enfants. Pour eux, le bien des enfants passe par le lobby des CPE, ils se sont mariés à ça et je trouve que, pour un parti d’opposition, c’est une position extrêmement faible de ne pas être capable de se garder une distance», a-t-il ajouté.

«Le débat doit se faire sur le bien des enfants, pas sur qui veut la cotisation syndicale», conclut l’animateur.

