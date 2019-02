Maternelle 4 ans: un plan irréaliste du gouvernement Legault?

Le plan du gouvernement Legault d’ajouter 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans d’ici la prochaine année scolaire est-il irréaliste? C’est ce que croient plusieurs opposants au projet et plusieurs acteurs du milieu de l’éducation.

C'est dans la région de Kamouraska et de Rivière-du-Loup qu'on ajoutera le plus grand nombre de classes en septembre prochain, mais il y a déjà un problème. La commission scolaire ne croit pas être en mesure d'instaurer ce que le gouvernement lui demande: 18 classes de plus.

«18 classes, c'est vraiment une cible qu'on ne pourra pas atteindre l'an prochain, affirme Antoine Déry, directeur général de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ça reste une cible à atteindre peut-être ultérieurement. Quand on parle de 5 ou 6 classes, considérant qu'on en a déjà 6, c'est quelque chose qui est plus réaliste.»

Pour l'ensemble de l'Est-du-Québec, ce sont 51 classes supplémentaires qui doivent être mises en place.

«Comment on va faire? demande Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage. De plus en plus aussi, les enseignants, on voit ça dans les médias, les enseignants doivent acheter le matériel pour faire leur classe de maternelle, ils vont dans les bazars.»

En Mauricie, il y aura 30 nouvelles classes, notamment à la Commission scolaire Chemin-du-Roy. La direction assure qu'elle sera prête.

«C'est rapide, soutient Luc Galvani, directeur général de la Commission scolaire Chemin-du-Roy. Il faut comprendre que l'année passée, ces classes-là avaient été confirmées au mois de juin, et cette année, elles sont confirmées au mois de février.»

Au Saguenay, il y a de l'inquiétude. Où trouver les enseignants supplémentaires pour les 18 classes qu'on ajoutera ici?

«Ça va faire réduire le nombre d'enseignants disponibles pour faire de la suppléance, explique Aline Beaudoin, présidente du Syndicat de l’enseignement du Saguenay. On a un problème de suppléance.»

Même chose à Québec.

«On n'a pas de locaux, on n'a déjà pas d'enseignants, déplore Daphnée Carrier-Paquet, enseignante à l’école primaire Sacré-Cœur. Ils nous coupent plein, plein, plein d'affaires.»

Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 37 classes de maternelle 4 ans verront le jour, l'équivalent de deux écoles primaires complètes.

Puis, en Estrie, on se demande si les 14 classes annoncées auront un impact sur la fréquentation des CPE.

«On est vraiment bien organisés, les CPE, pour répondre aux besoins des enfants», défend France Laliberté, accompagnatrice au CPE Les amis du globe.

À terme, le gouvernement veut mettre en place 5000 classes de maternelle 4 ans à l’échelle de la province.